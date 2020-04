Ups, gibt´s das wirklich? Eine echte Blockhütte auf dem Auflieger eines Scania 124 Torpedo? Ein Rolling Home ist nicht nur in Zeiten der Corona-Krise der Traum vieler Lkw-Fahrer. Luxus pur aus dem Hause Niedergesäß in Cottbus. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen des Familienunternehmens und verraten außerdem, wie aus einer ursprünglich geplanten Sauna ein rollendes Blockhaus wurde.

Die Firma Niedergesäß hat sich mit auffälligen Showtrucks einen Namen in der Szene gemacht. Das hat sich herumgesprochen. Viele Speditionen, wie zum Beispiel die Firma LEX-US Logistik aus Dahlewitz in der Nähe von Berlin, sind Stammkunden bei Niedergesäß. Und lassen hier ihre Trucks mit einer Airbrush Lackierung veredeln. So werden aus den Lastwagen rollende Visitenkarten.

Leidenschaft: Airbrush

Dabei vergehen von den Vorbereitungen bis zur Umsetzung schon mal locker zwei Monate. Erst müssen die handwerklichen Voraussetzungen geschaffen werden, dann folgt das eigentliche Airbrush-Kunstwerk. Daran beteiligt ist die ganze Familie – sie vereint vor allem die Leidenschaft für die Kunst und die Trucks.

eurotransportTV wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von: Continental, Grammer, Iveco, Knorr-Bremse, Schmitz Cargobull und Universal Transport

Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, empfehlen Sie uns in den Sozialen Medien weiter. Und wenn Sie Ideen oder Anregungen zur Sendung haben, schreiben Sie uns.Die Mailadresse lautet: eurotransportTV@etm.de

FERNFAHRER live: Wir halten zusammen

Ab sofort stehen die Notfallseelsorgerin Christina Petters zusammen mit dem FERNFAHRER-Autor und Experten für Fahrerthemen Jan Bergrath täglich von Montag bis Freitag vor der Kamera. Sie diskutieren im Livestream auf Facebook unter fernfahrer.de/live mit wechselnden Gästen über verschiedene brennende Themen. Bleiben Sie gesund!

Liebe Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer, wir wollen weiter aktuell aus allen Ecken berichten, was Fahrer bewegt. Wir freuen uns daher über jeden Tipp, jedes Bild und vor allem natürlich Videos. Am einfachsten können wir diese über die FERNFAHRER-Reporter-App entgegennehmen. Die App gibt es kostenlos für Android und iPhone. Es geht aber auch per Mail an eurotransportTV@etm.de. Mit unserem Newsticker zur Corona-Krise halten wir Sie ständig auf dem Laufenden: eurotransport.de/corona