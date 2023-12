So einfach kann man sich die Rechnung nicht machen. Denn obwohl E-Lkw in der Regel mindestens doppelt so teuer sind wie vergleichbare Diesel-Modelle, gibt es einige finanzielle Vorteile bei den Elektro-Trucks. Stichwort: Maut. Wer mehr erfahren will, sollte in usner Video klicken!

„Zehn Mythen über E-Lkw“ powered with Mercedes-Benz Trucks.

Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, geben Sie uns bitte ein Like. Bei Ideen oder Anregungen, schreiben Sie uns gerne.