Mit dem DAF XD haben die Niederländer den renommierten " Truck of the Year 2023 " gewonnen. eurotransportTV wollte aus erster Hand erfahren, ob diese Auszeichnung verdient ist. Da ist es doch klar, dass wir unseren Reporter für besondere Fälle, Oliver Willms gebeten haben, den DAF XD mal ordentlich zu testen . Immerhin ist Oliver ja Jury Mitglied beim "Truck of The Year" – kann also perfekt Theorie und Praxis zusammenbringen.

In unserem Test ist Oliver zwei DAF XD gefahren: einmal den DAF XD 410 FT als Kipper und den 450 FA, einen Absetzkipper. Welchen Eindruck die beiden Lkw gemacht haben, und ob Oliver nach wie vor findet, dass die Auszeichnung berechtigt war, das erklärt er in unserem Video ausführlich. Also nichts wie reingeklickt!

