eurotransportTV bietet Fakten und Features für jeden, der etwas bewegt: vom Fahrer bis zum Flottenchef – und natürlich für alle Nutzfahrzeug-Fans. Hier kommt der Themenüberblick:

Mehr als nur Showtrucks

Die Flotte der Spedition Heide Logistik begeistert immer wieder durch ihr imposantes Aussehen. Lastwagen, nach denen sich die Menschen umdrehen und die, dennoch ganze Arbeit leisten. Geschäftsführer Mario Bruns investiert rund 25.000 Euro in jeden einzelnen Truck und erfüllt damit auch die individuellen Wünsche seiner Fahrer. Außerdem ist eurotransportTV hautnah bei der Übergabe eines brandneuen Exemplars dabei.

Auf der sicheren Seite

Die Welt steht Kopf. Und alles, was sich lose in der Kabine befindet, fliegt umher – diesmal zum Glück nur im Überschlagsimulator. Und der steht beim Verkehrssicherheitstag der Autobahnpolizei Winsen/Luhe. Hier leisten Polizei, Unternehmen und verschiedene Institutionen Überzeugungsarbeit bei den Fahrern. Wir haben diese Veranstaltung für Sie besucht und zeigen Ihnen was alles möglich ist, um die Unfallzahlen zu senken.

Zeitreise auf Rädern

Sie haben längst Kultstatus erreicht. Denn, die legendären Kleinlaster sind, gemessen an der Zahl klassischer Lkw, eher eine Seltenheit. Bei einem Oldtimer-Treffen im niedersächsischen Lohne blicken wir zurück in eine Zeit ohne Servolenkung, Klimaanlage und kaum PS unter der Haube – dafür mit viel Charme und echter unverfälschter Leistung.

News

Erfolgreich : Die Nutzfahrzeugmesse NUFAM in Karlsruhe hat mit einem Rekord von rund 26.000 Besuchern ihre Tore geschlossen. Die Messe im kurzen Überblick.

Umstritten : LNG Antriebe gelten als umweltfreundliche Alternative zum Diesel. Doch der europäischen Umwelt-Dachverband Transport & Environment (T&E) kam zu einem anderen Ergebnis. Nun hält die Brancheninitiative Zukunft Erdgas e.V. dagegen.

Überprüft : Im Rahmen von bundesweiten Aktionen kontrollierten mehr als 5.000 Polizisten die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten, den technischen Zustand der Fahrzeuge und die Ladungssicherung. Die Ergebnisse sind alarmierend.

Gefeiert : Für die „Ländle Truck Show“ verwandelte sich das Firmengelände der Vögel Transporte GmbH in einen Showpark der Superlative. Eine Erfolgsgeschichte.

Getestet : Großer Kabinenvergleich von sechs neuen Fernverkehrs-Zugmaschinen. Welcher Hersteller die Nase vorne hat, erfahren Sie hier in aller Kürze. Die Details lesen Sie in den aktuellen Ausgaben des FERNFAHRER und in lastauto omnibus.

