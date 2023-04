Was tun, wenn man mit dem Iveco S-Way in der Magirus Edition ein echtes Flaggschiff unter die Finger bekommt, um einen Trailer auszuliefern und danach ohne echten Zeitdruck solo zurück muss?

Ein Test ohne Last macht keinen Sinn, aber Spaß muss sein, sprach Owilein und entführte den 570 PS starken Iveco S-Way der Magirus Edition II in die Tiroler Ski-Gebiete. Zum Teil noch mit etwas Eis in den Serpentinen nicht gerade das ideale Einsatzgebiet bei gewichtsbefreiter Hinterhand. Was dabei herauskam und wie sich der Feinste aller Ivecos dabei verhielt, seht ihr in diesem Video.

