Zum neunten Mal schon gibt es den „Happy Day of Life“ der Kraftfahrer-Initiative „Bewegen mit Herz“. Diesmal trafen sich mehr als 100 Lkw-Fahrer und Fahrerinnen an der A2 mit ihren Lkw in Uhrsleben in Sachsen-Anhalt. Und was für ein Treffen das war. Sozialbenachteiligte Kinder und Jugendliche konnten die Zugmaschinen entern und als Beifahrer richtige Tucker-Luft schnuppern.