Der Ford Transit stand meistens im Schatten des VW Bus. Zu Unrecht, findet zumindest Dirk Obermann, Chef der gleichnamigen Firma Auto Obermann in Mülheim an der Ruhr. Für ihn war der Ford Transit einfach nur ein hervorragender Transporter, größer und stärker als die Konkurrenz aus Wolfsburg.

Dirk Obermann sammelt den Ford Transit schon lange. Deshalb entdeckt er seinen „Schatz“ auch an allen möglichen Orten in den unterschiedlichsten Varianten. So wie z.B. einen Ford Transit MK1 der zweiten Generation. Das besondere hier: Das Auto kommt aus dem englischen Königshaus und diente dort der Queen, um mit ihren Hunden zur Jagd zu fahren. Neugierig geworden, was Dirk Obermann sonst noch so gesammelt hat? Rein klicken in unserer Video.

