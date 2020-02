In der 15. Sendung von eurotransportTV fahren wir zum ersten Mal im brandneuen MAN TGX, begleiten Schwertransporte im Akkord und kümmern uns um die Risiken von Reifenpannen.

eurotransportTV startet mit einem echten Knaller in die neue Saison: Das Team von eurotransportTV war live bei der Weltpremiere der neuen MAN TG-Baureihen im spanischen Bilbao dabei. Wir berichten über die wichtigsten Highlights des neuen TGX und nehmen Sie mit auf die erste Probefahrt mit unserem Test- und Technikchef Julian Hoffmann. Außerdem im Programm: XXL-Transporte und das Risiko Reifenschäden. Hier der ausführliche Themenüberblick:

Premiere MAN TG-Baureihe: Die nächste Generation geht mit jeder Menge Hightech, einem innovativen Fahrerhaus-Konzept und neuem Design an den Start. Mehr Hintergründe und Infos zur neuen Baureihe gibt´s im Interview mit MAN-Entwicklungs-Chef Dr. Manuel Marx. eurotransportTV zeigt die wichtigsten Features und nimmt Sie exklusiv mit auf die erste Testfahrt im spanischen Bilbao.

Giganten unterwegs: Riesige Bauteile, gewaltige Aggregate und Maschinen mit kolossalen Ausmaßen – Schwerlast-Spezialist Universal Transport wickelt bundesweit täglich mehr als 300 XXL-Transporte ab. Welche Schwierigkeiten die Lkw-Fahrer dabei überwinden müssen und was den Job so besonders macht, sehen Sie in diesem Beitrag.

Risiko Reifenschäden: Eine Panne ist nicht nur lästig, sie kann auch gefährliche Folgen haben. eurotransportTV war unterwegs mit dem Vergölst-Pannenservice und erklärt wo die Risiken lauern.

Mehr Bilder und Infos sowie ein weiteres Video vom neuen MAN TGX gibt´s hier.

