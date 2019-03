Mehr als 400.000 Zuschauer haben bereits die Beiträge unsers neuen TV Magazins auf eurotransport.de, Youtube und Facebook gesehen. Mit eurotransportTV bieten wir 14-täglich kompetenten und kritischen Nutzfahrzeugjournalismus. Unser TV-Team berichtet auf höchstem Niveau und ohne Polemik über wichtige Themen aus der Transport- und Nutzfahrzeugbranche.

Fakten und Features für die Transportbranche

In dieser Sendung erleben Sie hautnah, was Sicherheitssysteme von modernen Lkw leisten. Außerdem geht´s um die Faszination historischer Lkw, die verheerenden Folgen des Parkplatzmangels – und was einen guten Autohof eigentlich ausmacht. Welche Neuheiten es sonst noch aus der spannenden Welt der Nutzfahrzeuge gibt, das erfahren Sie in unseren News. Mit eurotransportTV sind Sie ganz nah an der Branche dran. Wir bieten Fakten und Features für jeden, der etwas bewegt: vom Fahrer bis zum Flottenchef - und natürlich für alle Nutzfahrzeug-Fans. Hier kommt der Themenüberblick:

Sicherheitssysteme: Technische Innovationen im Lkw leisten einen wichtigen Beitrag, um die Sicherheit zu erhöhen. Im neuen Mercedes-Benz Actros sorgen zum Beispiel rund 60 Features für mehr Sicherheit auf unseren Straßen.

Technische Innovationen im Lkw leisten einen wichtigen Beitrag, um die Sicherheit zu erhöhen. Im neuen Mercedes-Benz Actros sorgen zum Beispiel rund 60 Features für mehr Sicherheit auf unseren Straßen. Parkplatznot: Fehlende Stellplätze entlang der deutschen Autobahnen sind ein großes Sicherheitsrisiko. Welche Rolle spielt die Politik und wir lässt sich dieser Mangel beseitigen? Und wie können es Lkw-Fahrer bei Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten verhindern, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten?

Fehlende Stellplätze entlang der deutschen Autobahnen sind ein großes Sicherheitsrisiko. Welche Rolle spielt die Politik und wir lässt sich dieser Mangel beseitigen? Und wie können es Lkw-Fahrer bei Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten verhindern, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten? Alternative Autohof: Autohöfe werden im Gegensatz zu Autobahnraststätten immer beliebter. Was für Lkw-Fahrer wichtig ist und was einen guten Autohof auszeichnet, zeigen wir am Beispiel des Hoyer Autohof in Rade an der A1. In der FERNFAHRER Autohöfe-App liegt der Autohof bei den Fahrerbewertungen übrigens auf einen sehr guten vierten Platz in der Gesamtwertung. Sie können die App hier für iOS und hier für Android herunterladen.

Autohöfe werden im Gegensatz zu Autobahnraststätten immer beliebter. Was für Lkw-Fahrer wichtig ist und was einen guten Autohof auszeichnet, zeigen wir am Beispiel des Hoyer Autohof in Rade an der A1. In der FERNFAHRER Autohöfe-App liegt der Autohof bei den Fahrerbewertungen übrigens auf einen sehr guten vierten Platz in der Gesamtwertung. Sie können die App hier für iOS und hier für Android herunterladen. Rarität auf Rädern: Rundhauber-Lkw von Mercedes-Benz sind der Geheimtipp in der Klassikerszene. Immer mehr Nutzfahrzeug-Freunde für den legendären Hauber. Doch warum ist ausgerechnet dieses Modell heute noch so populär?

Rundhauber-Lkw von Mercedes-Benz sind der Geheimtipp in der Klassikerszene. Immer mehr Nutzfahrzeug-Freunde für den legendären Hauber. Doch warum ist ausgerechnet dieses Modell heute noch so populär? News: EU vereinbart neue Klimaziele; Update für den VW Bulli T6; Nikola drängt mit Brennstoffzellen-Antrieb in den europäischen Markt; 142 Millionen Tonnen weniger Treibhaus-Emissionen mit LNG; Staus auf deutschen Autobahnen erreichen Rekordlänge; Mitmachen und gewinnen: Hauptpreis der Leserwahl zum Nutzfahrzeug des Jahres ist ein Ford New Ranger.

eurotransportTV wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von: Continental, Grammer, Iveco, Knorr-Bremse und Schmitz Cargobull.

Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, empfehlen Sie uns in den Sozialen Medien weiter. Und wenn Sie Ideen oder Anregungen zur Sendung haben, schreiben Sie uns. Die Mailadresse lautet: eurotransportTV@etm.de.