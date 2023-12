eurotransportTV und Mercedes-Benz Trucks sind den wichtigsten zehn Mythen über E-Lkw auf den Grund gegangen. In diesem ersten Video unserer kleinen Serie geht es darum, dass E-Lkw angeblich nicht so gut „ziehen“ wie ein vergleichbarer Diesel. Hier wollen wir nicht zu viel verraten, sondern geben nur einen kleinen Tipp: Glaube nicht alles, was du denkst. Denn erst wenn man mal einen der viel gescholtenen E-Trucks selbst gefahren ist, kann man sich ein Urteil bilden. Auch für Kritiker könnte sich also ein Blick in unserer Video lohnen.

„Zehn Mythen über E-Lkw“ powered with Mercedes-Benz Trucks.

Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, geben Sie uns bitte ein Like. Bei Ideen oder Anregungen, schreiben Sie uns gerne.