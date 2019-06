eurotransportTV informiert Sie in rund 30 Minuten über alle Trends, Hintergründe und News aus der Nutzfahrzeugbranche. Hier der Themenüberblick für Sendung 008:

Ladungssicherung: Fahrer, die ihre Ladung schlecht oder gar nicht sichern, müssen mit dramatischen Konsequenzen rechnen. EurotransportTV nimmt Sie mit auf den DEKRA Praxistag Ladungssicherung in Bielefeld. Welche neuen Lasi-Systeme es gibt und welche Fehler immer wieder gemacht werden, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Amerikanische Traum-Trucks: Erleben Sie bei eurotransportTV den ungewöhnlichen Vergleich zwischen einem Kenworth T 680 mit 460 PS und einem Peterbilt 579, ebenfalls mit 13-Liter-Reihensechszylinder-Motor und 490 PS. Wir verraten Ihnen die Unterschiede im Fahrverhalten im Vergleich zu europäischen Lkw.

Frauenpower gegen Fahrermangel: Nur wenige Frauen entscheiden sich für den Beruf als Lkw-Fahrerin. Doch das soll sich nun ändern. Um den Fachkräfte-Engpass im Transportgewerbe zu entspannen, will der BGL den Fahrerberuf für Frauen attraktiver machen. Außerdem: Was dahinter steckt und welche Erfahrungen Frauen, in der von Männern dominierten Trucker-Welt, gemacht haben.

News: Fahrermangel: In Deutschland fehlen mehr als 45.000 Lkw-Fahrer. Eine der Hauptursachen ist der schlechte Umgang mit den Fahrern an den Be- und Entladestationen. Hilfe für benachteiligte Kinder: 120 Lkw-Fahrer machten die Initiative „Bewegen mit Herz“ in Schwabhausen zu einem vollen Erfolg. Zentrales Melderegister: BGL und Verdi fordern verbindliches europäisches Melderegister für gewerbliche Transporte. Autonomes Fahren: Vera, der autonom fahrende Lkw von Volvo, geht als Teil einer integrierten Logistiklösung im Hafenterminal von Göteborg an den Start.

