In unserer 32. #eurotransportTV Sendung packen wir ein heißes Thema an: den Fahrermangel. Derzeit fehlen in Deutschland bis zu 80.000 Fahrer und Fahrerinnen. In der Branche werden hohe Kopfprämien gezahlt, um Fahrer anzuwerben. Ist das die Lösung? Geht es nur ums Geld, wenn der Beruf des Lkw-Fahrers attraktiver werden soll?

Um die besten Fahrer anzulocken, das wissen Spediteure wie Joachim Fehrenkötter sehr genau, muss auch das Auto passen und ordentlich Komfort und Fahrspaß bieten. Und um herauszufinden, welche Zugmaschine die beste ist, testet der Chef sieben Hersteller im großen ETM Fehrenkötter Test. Jetzt zieht er eine erste Zwischenbilanz des Scania S 450.

Aus der Gegenwart in die Vergangenheit. Wir haben uns vom passionierten Restaurator und Sammler Helmut Hoffmann den Krupp Titan von 1925 vorführen lassen. Dabei haben wir erfahren, dass im Krupp Titan zwei Herzen – sprich Motoren – schlagen. Warum das so ist? Schauen Sie sich unser Video an!

Hier der Themenüberblick zur Sendung #032:

· Mit hohen Provisionen gegen den Fahrermangel? Die Zahl der fehlenden Lkw-Fahrer erreicht ein neues Rekordniveau.

· Blick in den ETM Fehrenkötter Praxistest: Der Chef fährt diesmal den Scania S 450 und schwärmt vom Interieur.

· Der Krupp Titan von 1952. Warum der Fernverkehrs-Lkw damals zwei Motoren hatte.

