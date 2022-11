Wenn ich heute Bullen am Bau brauche…

Kenner der Materie wissen natürlich, wer der Bulle am Bau war – der V8 Allrad von Magirus-Deutz. Seinen Job übernimmt jetzt der Iveco X-Way . So jedenfalls bei der Firma Transportbeton A. Potthoff. Das in Nordrhein-Westfalen ansässige Unternehmen modernisiert kontinuierlich seinen Fuhrpark und setzt dabei auf den Iveco X-Way und S-Way.

Das hat Tradition bei Potthoff. Denn schon früher vertraute man auf die Lkw von Magirus-Deutz. Und seit dieses Traditionsunternehmen von Iveco übernommen wurde, blieb man bis heute in gewisser Weise Magirus treu. Aber das ist natürlich nicht der Hauptgrund für den Einsatz von Iveco Trucks beim Spezialisten für Beton-Transporte aller Art. Denn die Lkw müssen selbstverständlich auch den harten Einsatz auf Baustellen, in Kiesgruben und im Betonwerk bewältigen. eurotransportTV hat sich angeschaut, was bei Potthoff alltäglich los ist. Klicken Sie rein!

