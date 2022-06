Die Zahl von tödlichen Unfällen mit Lkw durch Auffahren auf ein Stauende ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Und das, obwohl moderne Assistenzsysteme die Fahrer und Fahrerinnen unterstützen. Wieso es zu diesen Unfallhäufungen kommt und welche anderen Sicherheitssysteme die Zukunft bestimmen könnten, zeigen wir in unserem ersten Beitrag.

Der Zwang, immer nachhaltiger zu werden, treibt die Innovationen der Nutzfahrzeugindustrie derzeit massiv an. Autonomens Fahren und Digitalisierung sollen nicht nur die Transportkosten senken, sondern auch gegen den zunehmenden Fahrermangel helfen. Und immer mehr Anbieter von Elektro- und Wasserstoff-Antrieben präsentieren marktreife Fahrzeuge. Wir wollen wissen, in welche Richtung sich die Nutzfahrzeug-Technologie entwickelt.

In unserem dritten Beitrag tauchen wir ein in die Münchener Unterwelt. Gemeint ist hier nicht die Welt von Kriminellen, sondern die Kanalisation. Wir haben ein Spezialunternehmen besucht, das mit Saugbagger und Saugspülfahrzeugen dafür sorgt, dass unter der Oberfläche alles in Fluss bleibt. Ein interessanter Job mit coolen, sehr speziellen Trucks.

Und zum Schluss wollen wir Sie erinnern und einstimmen auf den ADAC Truck Grand Prix auf dem Nürburgring vom 15. bis 17. Juli.

