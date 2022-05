Endlich! Der 35. ADAC Truck Grand Prix kommt wieder an den Nürburgring. Vom 15. bis 17. Juli gibt es wieder packenden Motorsport, ein offenes Fahrerlager, Country-Festival, Truck-Camp und die größte Industriemesse der Nutzfahrzeugbranche. Da ist für alle etwas dabei: Motorsport- und Truck-Fans und die ganze Familie.

Höhepunkte des Truck Grand Prix am Nürburgring sind die Läufe zur Goodyear Fia European Truck Racing Championship. Hier geht es für die Top-Fahrer Jochen Hahn, Sascha Lenz und Norbert Kiss um wichtige EM-Punkte. Es geht aber nicht nur um Motorsport. Denn am Nürburgring gibt es wie immer die Trucker-Camps, in denen Speditionen sich selbst und Fahrzeuge ihrer Flotte vorstellen können. Ein weiterer Höhepunkt ist sicherlich das historische Lkw-Treffen mit einem Korso von 30 Oldtimern.

Und abends? Da sorgen Festivals für den richtigen Ausklang. Am Freitag gibt's von Soulmatic, Brenner und Lewinsky was auf die Ohren - zum Beispiel mit Heavy Metal. Samstagnacht aber ist Country angesagt, von Newcomern und Szenegrößen wie Truck Stop. Ausführliche Infos und Tickets finden Sie hier: Truck Grand Prix am Nürburgring.

