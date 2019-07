Die Themen im Überblick

Schwerlast XXL: Mit einer Länge von 71 Metern und einem Gesamtgewicht von 360 Tonnen schickte das Ulmer Unternehmen Kamag Transporttechnik einen besonders imposanten Schwertransport auf den Weg. Die Ladung: ein 132 Tonnen schwerer Brammentransporter für ein Stahlwerk. eurotransportTV hat den Konvoi der Superlative auf seinem Weg begleitet.

Lebensretter: Nur die mutige Reaktion eines Lkw-Fahrers auf der A27 verhinderte den Aufprall zwischen einem Lkw und einem Reisebus mit Kindern. Nach einem Blick in den Rückspiegel zog Marvin Reichert am Stauende einer Baustelle geistesgegenwärtig seinen Truck auf die linke Spur und schützte damit den Reisebus vor einem ungebremst herannahenden rumänischen Lkw. Reicherts Lkw wurde daraufhin in die Leitplanke gedrückt. Wie die Rettungsaktion ausging und was Hilfskräfte sowie Polizei darüber denken, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Happy day of life: Wir zeigen, mit welchem großartigen Engagement sich die Kraftfahrer-Initiative "Bewegen mit Herz" im Rahmen des "Happy day of life" für die Schwächsten der Gesellschaft einsetzt. Mehr als 120 Trucker aus ganz Deutschland bereiteten sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen einen unbeschwerten Tag. Höhepunkt der Aktion war einmal mehr die Mitfahrt in einem 40-Tonner.

News: Premiere: Der Iveco S-Way löst den Stralis ab. Während der Antriebsstrang unverändert bleibt, vergrößert sich die Fahrerkabine. Künftig gehören auch ein neues Mulitfunktionslenkrad sowie eine Konnektivitäts-Box zur Ausstattung. Jubiläum I: Fehrenkötter Transport + Logistik beging den 90. Geburtstag mit rund 150 Ehrengästen in Sassenberg. Dort, wo auch die firmeneigene Sammlung an historischen Lkw zuhause ist. Jubiläum II: Mit mehr als 11.000 Besuchern feierte Herpa sein 70-jähriges Firmenjubiläum in Dietenhofen. Zu sehen gab es einige der schönsten Supertrucks als Modelle und Originale.

