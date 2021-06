eurotransportTV geht mit diesen Themen in den Sommer: endlich wieder Normalität an Autohöfen, zwei Möglichkeiten, wie sich Probleme an der Rampe lösen lassen und was liebevoll restaurierte Lkw-Klassiker in einer Kiesgrube zu suchen haben.

Fast nicht zu glauben, aber die Corona-Pandemie verliert ihren Schrecken, überall gibt es Lockerungen, auch an den Autohöfen. Schwerpunkt unserer Sendung ist die häufig problematische Situation an den Rampen der Republik. eurotransportTV hat nachgefragt: Wie schätzt Rhenus als weltweit agierender Logistikkonzern die Lage ein? Und was unternimmt das Unternehmen, um die Situation zu verbessern? Beim Mittelständler Wandt haben wir erfahren, dass ein Zeitfenster-Management-System nicht automatisch dafür sorgt, dass für Lkw-Fahrer alles besser wird. Und dann haben wir noch was Tolles für Oldtimer-Fans: historische Nutzfahrzeuge satt. Wieviel Arbeit und Leidenschaft in so einem Fahrzeug steckt? Schauen Sie rein in unsere neue Folge von eurotransportTV.

Hier der Themenüberblick zur Sendung #26:

Die neue Normalität: Autohöfe bieten Lkw-Fahrern endlich wieder den gewohnten Unterwegs-Service.

Rampe I: Noch immer optimieren viele Verlader ihr System auf Kosten der Fahrer. Bei Rhenus geht man aber neue Wege, auch mit Hilfe des RampenGuides vom ETM Verlag.

Rampe II: Digitalisierung soll angeblich alles besser machen. Die Wandt Spedition Transportberatung ist da anderer Meinung und beweist, dass es nicht viel braucht, um die Bedürfnisse der Fahrer zu berücksichtigen.

Historische Nutzfahrzeuge: In einer Kiesgrube beweisen aufwendig restaurierte Lkw, was noch in ihnen steckt. Nostalgiker und Oldtimer Fans kommen voll auf ihre Kosten.

eurotransportTV wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von: Continental, Grammer, Iveco, Knorr-Bremse, SAF-Holland, Schmitz Cargobull und Universal Transport.

Alles zum Thema Oldtimer:

Auf unserer Themenseite Oldtimer haben wir noch mehr Geschichten, Bildergalerien und Videos. Überzeugen Sie selbst unter: www.eurotransport.de/oldtimer.

Lesen Sie auch

RampenGuide ist live Mitmachen - für bessere Prozesse an der Rampe

Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, geben Sie uns bitte ein Like. Bei Ideen oder Anregungen, schreiben Sie uns einfach an: eurotransportTV@etm.de.