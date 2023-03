Der Chef der Kögel Trailer GmbH , Christian Renners , ist ein Mann, der zupacken kann und das auch will. Der gelernte Maschinenschlosser und Ingenieur war schon in einigen anderen Branchen tätig, bevor er im Oktober 2021 als Vorsitzender der Geschäftsführung bei Kögel in die Nutzfahrzeugbranche eingestiegen ist. Zur Steuerung des Unternehmens gehört bei ihm ganz klar ein tiefes Verständnis für die Kunden und Anwender der Kögel-Trailer. Wie kann man da besser Erfahrungen sammeln als beim Fahren?

Also tauscht er den Chefsessel mit dem Beifahrersitz eines Iveco S-Way Magirus und lässt sich von unserem Reporter Oliver Willms nach Tirol chauffieren. Dort will er einen Trailer persönlich an Christian Gruber von Gruber Logistics übergeben und unterwegs spricht er über seine Sicht auf die Transportbranche.

