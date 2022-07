Sie konnten nicht zum ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring kommen? Kein Problem! Mit eurotransportTV erleben Sie die Highlights fast so, als wären Sie dabei gewesen. In unserem ersten Video geht es um die Rennen, die Fans, eine großartige Stimmung, Festivals und Feuerwerk.

Der ADAC Truck-Grand-Prix ist aber nicht nur ein Renn-Spektakel vom Feinstem, sondern auch eine Messe für die Nutzfahrzeugbranche. Rund 60 Lkw-Hersteller, Zulieferer und Zubehör-Firmen nutzen das Truck-Event, um ihre Neuheiten und innovative Technologien vorzustellen. Ein Schwerpunkt: die neuen Antriebstechniken. Nicht jeder sieht den Abschied vom Diesel gern, aber letztlich wird wohl kein Weg daran vorbeiführen, „Lebwohl Diesel und Willkommen Elektro- und Wasserstoff“ zu sagen.

Passend zum Thema Elektro-Antriebe für Lkw hat eurotransportTV eine Einladung von Scania angenommen. So konnten wir miterleben, wie Spediteure und Logistiker die Elektro- und Hybrid-Trucks von Scania ausgiebig Probe gefahren sind. Nicht nur eingefleischte Scania-Fans waren überrascht, was die Neuen vom schwedischen Hersteller so alles draufhatten.

eurotransportTV wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von: Iveco, Schmitz Cargobull, Continental, Grammer, Kögel, SAF-Holland, Scania, Universal Transport und BFS.

Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, geben Sie uns bitte ein Like. Bei Ideen oder Anregungen, schreiben Sie uns gerne.

Ihre Meinung zählt: Erfahrungen an der Rampe

Möchten auch Sie die Situation an der Rampe verbessern? Dann unterstützen Sie uns und stellen Sie uns die Daten der von Ihnen regelmäßig angefahrenen Rampen zur Verfügung. Nur so kann unsere Datenbank weiter wachsen, denn in diesem Fall gilt: Masse macht Klasse. Je mehr Be- und Entladestellen erfasst und bewertet werden, umso besser funktioniert der gesamte Ablauf der Transportkette. Mehr Infos finden Sie hier: www.rampenguide.de.