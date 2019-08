Der ADAC Truck-Grand-Prix (TGP) gehört zu den wichtigsten Events für Lkw-Fans. In diesem Jahr pilgerten mehr als 124.000 Besucher an den Nürburgring. Mit dabei: das Team von eurotransportTV. Erleben Sie, warum Truck Racing nach der Formel 1 zu den populärsten Motorsportserien Europas gehört und was den Ring sonst noch zu einem ganz besonderen Ereignis macht.

Das Team von eurotransportTV hat die einzigartige Kulisse des Truck-Grand-Prix genutzt, um exklusiv am Ring zu drehen. In der aktuellen Sendung sind Sie ganz nah dran – egal ob beim spektakulären Truck-Korso, bei den schönsten Show-Trucks der Müllenbachschleife, im Renntaxi mit Europameister Jochen Hahn oder den brandheißen Hersteller-Neuvorstellungen. Außerdem: die wichtigsten Branchen-News in Kürze.

Themenüberblick zur TGP-Special-Edition

Faszination Truck-Grand-Prix: Was steckt wirklich hinter der großen Anziehungskraft des Truck-Grand-Prix am Ring? Sind es die Rennen um die Punkte der Europameistermeisterschaft? Ist es die Nähe der Fahrer und Teams zu den Fans? Wo sonst, hat man die Möglichkeit den Mechanikern beim Schrauben zuzuschauen? Oder sind es die spektakulären Supertrucks? Wie die, der Spedition Heide Logistik aus Niedersachsen. eurotransportTV nimmt Sie mit – auch hinter die Kulissen – in die Welt des Truck-Grand-Prix.

Unterwegs im Renntaxi: Wie fühlt es sich an, mit einem mehrfachen Europameister unterwegs zu sein? Passend zur exklusiven TGP-Sendung moderiert Alexandra von Lingen stilecht in voller Fahrt aus dem Race-Truck von Jochen Hahn.

Fahrzeug-Neuheiten: Die neuesten und heißesten Trucks auf einen Blick: den MAN TGX in den Sondereditionen Black Lion und R-Lion, beide ausgestattet mit einem 15,2-Liter-Triebwerk samt 640 PS. Den neuen S-Way von Iveco, der auf dem Ring mit den Sondermodellen Magirus und Fit Cab seine Deutschlandpremiere feierte sowie den Truck of the Year 2019, den Ford F-Max – und einen sportlich-edlen Renault T Show-Truck.

Truck-Korso: Der Truck-Korso über die Rennstrecke gehört zu den absoluten Highlights am Ring. Wir waren mittendrin, statt nur dabei – Gänsehaut pur. Auch die Müllenbachschleife hat das eurotransportTV-Team unsicher gemacht und dabei wohl einzigartige Bilder eingefangen, sei es von einem röhrenden Scania 143 V8 oder der Party bei ELM im Disco-Auflieger. Ganz zu schweigen von dem grandiosen Lichtermeer, der tollen Partystimmung und dem spektakulären Feuerwerk.

Sicherheit: eurotransportTV-Reporter Julian Hofmann hat sich in den europaweit einzigartigen Lkw-Fahrsimulator der DEKRA gesetzt und dabei sein blaues Wunder erlebt. Wie sich seine erste virtuelle Fahrt angefühlt hat, welche Fehler immer wieder gemacht werden und warum sich das Training nicht nur für Fahranfänger lohnt, erfahren Sie in diesem Beitrag.

News

Iveco-Gewinnspiel: S-Way oder Fit Cab? Welches Sondermodell in Serie gehen soll liegt in Ihrer Hand. Entscheiden Sie mit und gewinnen eine von drei VIP-Reisen für zwei Personen zur Truck Race Europameisterschaft nach Spanien sowie eine Werksbesichtigung bei Iveco. Mehr Infos und den Fragebogen zum Gewinnspiel finden Sie unter www.eurotransport.de/deiniveco.

Auszeichnung: Die Grammer AG wurde mit dem Red Dot Award Product Design 2019 für ihren Fahrersitz Roadtiger ausgezeichnet. Welchen Stellenwert moderne Lkw-Sitze für die Fahrer haben – und warum sich eine Nachrüstung lohnt, klären wir in den News.

Maut-Konflikt: Um den Maut-Konflikt zwischen Deutschland und Österreich zu entschärfen haben die Verkehrsminister aus beiden Ländern jetzt einen Zehn-Punkte-Plan beschlossen. Dennoch ist eine wirklich schnelle Lösung, die vor allem auf den Ausbau des kombinierten Verkehrs setzt, nicht in Sicht.

Was sonst noch alles beim Truck-Grand-Prix 2019 wichtig war, erfahren Sie in unserem Themen-Special unter www.eurotransport.de/tgp19

eurotransportTV wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von: Continental, Grammer, Iveco, Knorr-Bremse und Schmitz Cargobull

Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, empfehlen Sie uns in den Sozialen Medien weiter. Und wenn Sie Ideen oder Anregungen zur Sendung haben, schreiben Sie uns. Die Mailadresse lautet: eurotransportTV@etm.de