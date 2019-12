eurotransportTV blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück: Seit März hat das eurotransportTV-Team insgesamt 14 Gesamtsendungen mit mehr als 50 Einzelbeiträgen auf die Beine gestellt und seine Zuschauer über alles Wissenswerte der Nutzfahrzeugbranche und der Transportwelt informiert. Insgesamt wurden die Sendungen und Beiträge über vier Millionen Mal auf eurotransport.de, auf youtube und bei facebook geklickt.

Zum Endspurt 2019 gibt das eurotransportTV-Team noch einmal alles: Wir besuchen den Weihnachts-Lkw von MAN auf dem Truck Forum in München; erklären, welche wichtige Rolle schwere Zugmaschinen und Trailer in der Landwirtschaft spielen und wie das neue Transport-Konzept von Schmitz Cargobull den CO2-Ausstoß deutlich reduzieren will. Außerdem: die wichtigsten News kompakt zusammengefasst. Hier der ausführliche Themenüberblick:

Weihnachts-Lkw von MAN: Unterwegs mit dem MAN Weihnachtstruck beim Truck Forum in München. Der Erlös der Weihnachtsaktion kommt dem Hilfsfonds „Truckers World – Fahrer helfen Fahrer“ zu Gute. eurotransportTV berichtet, warum diese Initiative so wichtig ist und welche Möglichkeiten Lkw-Fahrer haben, sie zu unterstützen.

Immer mehr Trucks in der Landwirtschaft: Riesige Tiefbett-Auflieger, PS-starke Zugmaschinen und neue technisch innovative Lkw spielen in der Landwirtschaft nicht nur für den Transport von Ernte und Frachten eine immer größere Rolle. eurotransportTV hat die agritechnica in Hannover besucht und zeigt, in welchen Highlights der großen Landmaschinen-Hersteller angepasste Lastwagentechnik eingesetzt wird.

Neues Konzept für Lang-Lkw: Mehr Transportvolumen bei weniger CO2-Ausstoß und gleichbleibender Belastung der Infrastruktur – das will Schmitz Cargobull mit der europaweiten Einführung des neuen Konzepts EcoDuo erreichen. Der Trailer-Hersteller setzt auf zwei gekoppelte Standard-Sattelauflieger mit einer Gesamtlänge von 31 Metern. Im Gespräch mit eurotransportTV berichtet der Vorstandsvorsitzende von Schmitz Cargobull, Andreas Schmitz, über die Erfolge des EcoDuo in Skandinavien.

