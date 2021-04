Der neue Iveco S-Way ist ein echtes optisches Highlight. Das rollende Airbrush-Kunstwerk gehört zum Sägewerk Streit im Südschwarzwald und wird künftig für jede Menge Aufmerksamkeit auf den Straßen und bei den Kunden sorgen. Um den Schwarzwald und das Sägewerk bekannter zu machen, hat das Unternehmen viel Geld in die Hand genommen. Aber, was kostet der einprägsame Look überhaupt?

Wenn Geschäftsführer Klaus Henne im Film die Summe nennt, werden viele ganz schön große Augen machen. Doch für Henne zählt am Ende: „Wir haben einen einzigartigen Lkw, den gibt es kein zweites Mal. Und insofern ist es mir das Wert.“ Schließlich ist der neue S-Way mit 570 PS nicht nur ein Imageträger fürs Sägewerk Streit, sondern auch ein klares Bekenntnis zum Nutzfahrzeug.

eurotransportTV wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von: Continental, Grammer, Iveco, Knorr-Bremse, SAF-Holland, Schmitz Cargobull und Universal Transport

Ihre Meinung zählt: Erfahrungen an der Rampe

Möchten auch Sie die Situation an der Rampe verbessern? Dann unterstützen Sie uns und stellen Sie uns die Daten der von Ihnen regelmäßig angefahrenen Rampen zur Verfügung. Die Datenbank füllt sich nicht von allein. In diesem Fall gilt: Masse macht Klasse. Je mehr Be- und Entladestellen erfasst und bewertet werden, umso besser funktioniert der gesamte Ablauf der Transportkette. Mehr Infos finden Sie hier.

Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne in den Sozialen Medien weiter. Und bei Ideen oder Anregungen zur Sendung, schreiben Sie uns einfach. Die Mailadresse lautet: eurotransportTV@etm.de