Unglaublich, was für Raritäten sich im geheimen Zwischenlager der Hoffmann-Brüder in Oberhausen stapeln. Werfen Sie einen exklusiven Blick in die Lagerhalle und erfahren Sie, welche Pläne die Hoffmann-Brüder sonst noch haben.

Das Team von eurotransportTV nimmt Sie mit auf Entdeckungsreise in die riesige, abgelegene Industriehalle der Hoffmann-Brüder in Oberhausen. Diese dient als Zwischenlager für Oldtimer, mit deren Restaurierung entweder schon begonnen wurde oder die einfach nur in weiser Voraussicht weggestellt wurden – anstatt sie der Schrottpresse zu überlassen oder in den Export zu geben. Geschützt vor der Öffentlichkeit stapeln sich hier über zwei Etagen Dutzende ausrangierter Lkw-Klassiker: vom Mercedes-Benz 0 319 Panoramabus über den MAN Pausbacke bis hin zur Büssing Drehleiter. Viele der Fahrzeuge wurden bereits in den 1980er Jahren gekauft und reiften über die Jahrzehnte zu wertvollen Klassikern.

