Noch immer sorgen die miesen Verhältnisse an den Rampen für großen Ärger bei den Fahrern. Lange Wartezeiten, keine Aufenthaltsräume, unfreundliche Mitarbeiter – das und mehr beklagen die Lkw-Fahrer. Geht das auch anders? Am Beispiel des RampenGuide verraten wir wie. Downloadlink und weitere Infos stehen am Ende des Artikels.

Die Rampe ist das Nadelöhr und oft das größte Ärgernis in der Transportkette. eurotransportTV hat bei den Lkw-Fahrern nachgefragt. Die Antworten waren deutlich: schwierige Anfahrt, kaum Unterstützung, schlechtes Zeitmanagement – um nur einige Punkte zu nennen. Natürlich gilt das nicht für jede Rampe, immer mehr Verlader gehen die Probleme offensiv an. So auch Rhenus Logistics. Ein Teil seiner Lösungsstrategie ist die Teilnahme am RampenGuide.

Für bessere Verhältnisse an der Rampe: m itmachen und Standorte teilen

Der RampenGuide ist eine online basierte Datenbank auf die sowohl Disponenten als auch Lkw-Fahrer zugreifen können. Hier sind alle wichtigen Infos zu Be- und Entladestationen gespeichert. Der RampenGuide ist in die FERNFAHRER Truck Stops App integriert. Wer also die App auf seinem Smartphone hat, kann sich im Vorfeld informieren, was ihn an der nächsten Rampe erwartet – und das in 13 Sprachen.

Derzeit sind mehr als 1.000 Rampen im System. Lkw-Fahrer können außerdem selbst weitere Standorte hinzufügen und gleich nach dem 5-Sterne-System bewerten. Unternehmen können die Daten der von Ihnen regelmäßig angefahrenen Rampen unter www.rampenguide.de zur Verfügung stellen. Ziel ist ein flächendeckender bundesweiter Rampenatlas. In diesem Fall gilt: Masse macht Klasse. Je mehr Be- und Entladestellen erfasst und bewertet werden, umso besser funktioniert der gesamte Ablauf der Transportkette.

Mit dem RampenGuide: weniger Stress, mehr Zeit

Für Lkw-Fahrer: kostenloser Download der FERNFAHRER Truck-Stops App für Android und iOS: www.truck-stops.com.

Für Transport- und Logistikunternehmen: www.rampenguide.de.

eurotransportTV wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von: Continental, Grammer, Iveco, Knorr-Bremse, SAF-Holland, Schmitz Cargobull und Universal Transport.

Lesen Sie auch

Weniger Stress, kürzere Wartezeiten Warenumschlag an der Rampe verbessern

Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, geben Sie uns bitte ein Like. Bei Ideen oder Anregungen, schreiben Sie uns einfach an: eurotransportTV@etm.de.