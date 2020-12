Container, Container – soweit das Auge reicht. Der Hamburger Hafen ist der größte Seehafen Deutschlands. Hundertausende von Containern sollen von hier mit dem Lkw pünktlich ans Ziel gelangen. Wichtig sind deshalb die Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft und der Pannenservice von Reifendiensten. Vergölst bietet ihn am Standort Hamburg gleich mit einer ganzen Flotte von Servicefahrzeugen und Fachkräften an. Denn wenn im Hafengebiet oder irgendwo im Straßennetz ein Container-Lkw mit einer Reifenpanne liegenbleibt, ist häufig der Faktor Zeit entscheidend. Das Pannenmobil hat alles für den schnellen Reifenwechsel an Bord. Wie die Profis arbeiten und warum Reifen eine Seele haben, erfahren Sie in diesem Beitrag.

eurotransportTV wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von: Continental, Grammer, Iveco, Knorr-Bremse, SAF-Holland, Schmitz Cargobull und Universal Transport.

Ihre Meinung zählt: Erfahrungen an der Rampe

In einer unserer nächsten Sendungen wollen wir über ihre Erfahrungen an der Rampe berichten. Schreiben Sie uns und machen Sie ihrem Ärger Luft. Dazu reicht eine kleine Mail an uns: eurotransporttv@etm.de. Mehr Infos zum Thema finden Sie hier.

Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, empfehlen Sie uns in den sozialen Medien weiter. Und wenn Sie Ideen oder Anregungen zur Sendung haben, schreiben Sie uns. Die Mailadresse lautet: eurotransporttv@etm.de