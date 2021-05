Respekt, Anerkennung und weg vom Schmuddel-Image des Lkw-Fahrers – darum geht es vielen Berufskraftfahrern. Schließlich muss ein Lkw-Fahrer heute viel mehr können, als nur Waren von A nach B zu transportieren. Die Anforderungen sind nicht nur in technischer Hinsicht deutlich größer geworden, auch in anderen Bereichen, etwa dem Umgang mit Kunden, wird eine hohe Professionalität erwartet. Dem will die Spedition Reinert Logistics Rechnung tragen und hat sich dazu entschieden, ihre Berufskraftfahrer als Lkw-Piloten zu bezeichnen. „Es ist nicht mehr der klassische Trucker wie vor ein paar Jahren. Es ist wirklich ein Pilot mit einem höheren Stellenwert, der das Unternehmen auch präsentiert“, sagt Christian Schütze, Geschäftsbereichsleiter bei Reinert Logistics.

Weltweit der erste LNG-Gliederzug Iveco S-Way

Doch nicht nur bei diesem Thema gibt das Unternehmen den Takt vor. Reinert hat mit dem 460 PS starkem LNG-Gliederzug Iveco S-Way das weltweit erste Gespann dieser Art in Betrieb. Vor allem bewährt sich die LNG-Technik für Einsätze in der City. Zehn weitere Gliederzüge dieser Art hat die Firma Reinert Logistics bereits bestellt. Insgesamt sind 340 Ivecos mit LNG-Antrieb bei Reinert im Einsatz. Welche Vorteile die Antriebsart mit sich bringt und warum auch die Fahrer davon profitieren, zeigt der Video-Beitrag.

