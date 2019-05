Big Mike is on the road again. Und sein neuer Showtruck ist nicht nur optisch ein echtes Schmuckstück. Da hat sich das Warten gelohnt. Immerhin hat es einige Wochen gedauert, bis Scania in Limburg die Sattelzugmaschine entsprechend aller Sonderwünsche zum Showtruck umgebaut hat. Doch jetzt stimmt jedes Detail und der neue Scania S 500 ist startklar. Und deshalb wollten wir auch wissen: Wie ist das überhaupt, wenn man Tag für Tag mit einem solchen Showtruck unterwegs ist?

