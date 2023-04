Wasserstoff: Lkw, Tankstellen, Fördergeld Was Sie zu H2-Lkw wissen müssen

Kurze Tankzeit, hohe Nutzlast und große Reichweite – Wasserstoff-Lkw sind in vielerlei Hinsicht den Diesel-Lkw ähnlich. Und doch ist ihr Einsatz erheblich anspruchsvoller. Noch ist das Angebot am Markt überschaubar, die Anschaffungskosten liegen bei einem Vielfachen gegenüber dem Diesel und lange müssen Flottenbetreiber nach geeigneten Tankstellen suchen. Soll der Wasserstoff grün sein, also auch regenerativen Energien stammen, wird die Suche noch mal anspruchsvoller. Doch dann könnten H2-Lkw einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Mit einer Veranstaltung auf der Fachmesse Transport Logistic in München will die Redaktion der Fachzeitschrift trans aktuell Flottenbetreibern Orientierung beim Thema Wasserstoff bieten. „Dekarbonisierung im Straßenfernverkehr: Wasserstoff-Lkw als Heilsbringer? Erwartungen und erste Erkenntnisse – Flottenbetreiber und Branchenkenner im Dialog.“ So lautet der Titel der von trans aktuell organisierten Session am Montag, 10. Mai, von 13.30 bis 14.30 Uhr in Forum der Halle B2 Ost.

Anwender, Anbieter und Infrastruktur: gesamtes H2-Ökosystem beleuchtet

Die Besucherinnen und Besucher hören, wie sich die ersten H2-Lkw in den Fuhrparks bewähren, wie sich die Anbieter positionieren und welche Pläne es zum Aufbau einer Tankinfrastruktur gibt. Die Hinführung zum Thema in einem kurzen Impulsvortrag übernimmt

Dr. Ralf Wörner, Professor für Fahrzeugtechnik in der Automobilwirtschaft und Leiter des Instituts für nachhaltige Energietechnik und Mobilität an der Hochschule Esslingen.

Anschließend nimmt Wörner an einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion teil. Die Anwenderseite auf dem Podium ist vertreten durch Sara Schiffer, Geschäftsführerin von hylane aus Köln, der ersten auf Wasserstoff-Lkw spezialisierten Nutzfahrzeugvermietung in Deutschland, und durch Kay Simon, Leiter des Bereichs Mobilitätskonzepte und Distributionsstrategie bei Mewa Textil-Management in Wiesbaden. Im Werkverkehr seines Unternehmens sind bereits Fahrzeuge mit alternativen Antrieben vertreten – unter anderem mit H2-Antrieb.

Wie es auf Seiten des Fahrzeugs- und Tankstellen-Angebots aussieht, beleuchten für ihre Unternehmen Andreas Haller, Vorstand von Quantron aus Gersthofen, sowie Lorenz Jung, Sprecher der Geschäftsführung bei H2 Mobility. Quantron bietet sowohl batterieelektrisch angetriebene als auch wasserstoffbetriebene Transporter, Busse und Lkw an. H2 Mobility betreibt bundesweit die nötigen Tankstellen, aktuell knapp 100, und hat große Pläne für den Ausbau des Netzwerks.

Moderiert wird die Veranstaltung von trans aktuell-Chefredakteur Matthias Rathmann. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich aus erster Hand zu informieren und gezielte Fragen ans Podium zu stellen. Die Teilnahme an der Session ist kostenfrei mit Messe-Ticket möglich.