Hyundai Xcient im Einsatz Bächle fährt mit Wasserstoff

Rundläufe in die Schweiz übernimmt bei Bächle Logistics in Villingen-Schwenningen ab sofort auch ein Lkw mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb. Das Unternehmen – seit Mai 2018 eine Tochter der Schweizerischen Post – hat dafür einen Hyundai Xcient Fuel Cell in seine Flotte aufgenommen. Der von Bächle Logistics als „Green Liner“ getaufte Lkw bedient nach Firmenangaben die Relation Villingen–Schweiz zweimal täglich. Durch den Einsatz des Wasserstoff-Lkw sinke der CO2-Ausstoß gegenüber einem vergleichbaren Diesel-Lkw um etwa 0,68 Kilo je Kilometer, teilt das Unternehmen mit. Bei einer angenommenen Jahreslaufleistung von 80.000 Kilometern könnten so rund 54 Tonnen CO2 vermieden werden.

Die Verantwortlichen bei Bächle Logistics sehen Wasserstoff als einen unverzichtbaren Energieträger im Zusammenhang mit der Energiewende in der Logistik an. „Die Umstellung auf Wasserstoff zum Ersatz von fossilen Kraftstoffen ist für unseren Industriestandort eine große Chance“, erklären sie. Zugleich sehen sie hohen Handlungsbedarf vonseiten der Politik und Behörden, um die Unternehmen bei der Produktion und Versorgung mit grünem Wasserstoff zu unterstützen. Bächle Logistics habe im vergangenen Jahr einen Förderantrag gestellt, um im Gewerbegebiet Herdenen in Villingen grünen Wasserstoff zu produzieren. Er sei aber leider nicht bewilligt worden. Der Einsatz des Hyundai Xcient sei daher nur in Verbindung mit Tankstopps in der Schweiz möglich.

Handlungsbedarf beim Aufbau von H2-Anlagen

„Die zuständigen Landes- und Bundesbehörden haben wohl die Dringlichkeit immer noch nicht erkannt, um die Mobilitätswende nachhaltig einzuleiten“, kritisiert Bächle Logistics-Geschäftsführer Marius Neininger. Sein Unternehmen hat gemeinsam mit weiteren Unternehmen sowie der Stadt Villingen-Schwenningen nun einen zweiten Anlauf unternommen, um vor Ort eine Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff zu errichten.

