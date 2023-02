H2 Mobility erweitert Netz 120 neue Zapfpunkte bis zum Jahr 2026

Dem Wasserstoff-Lkw gehört nach Ansicht zahlreicher Experten die Zukunft. An der Infrastruktur hapert es bisweilen. Immerhin gibt es in Deutschland derzeit knapp 100 Wasserstoff-Tankstellen. „Im europäischen Vergleich mit insgesamt 160 öffentlichen Wasserstoff-Tankstellen steht Deutschland damit sowohl in absoluten Zahlen als auch relativ zur Einwohnerzahl an der Spitze“, erklärt der Geschäftsführer von H2 Mobility, Nikolas Iwan, gegenüber trans aktuell. Bis auf wenige Ausnahmen gehören diese knapp 100 Wasserstoff-Tankstellen dem Unternehmen H2 Mobility. Für viel entscheidender als die Anzahl der Tankstellen hält Iwan allerdings die vorgehaltene H2-Menge und auch die angebotenen Druckstufen der einzelnen Stationen.

Bislang ist das bereits vorhandene Netz an Wasserstoff-Tankstellen noch vor allem für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ausgelegt. Diese können an den einzelnen Stationen bei 700 bar bis zu acht Kilogramm Wasserstoff tanken. An zehn Standorten ist außerdem die Betankung von schweren Nutzfahrzeugen mit bis zu 40 Kilogramm H2 bei 350 bar möglich. Um vermehrt H2-Lkw und -Busse betanken zu können, erweitert H2 Mobility das Netz um ein Angebot mit 350 bar. Wo es möglich ist, durch Nachrüstung von bestehenden Tankstellen, aber auch den Neubau von größeren Stationen.