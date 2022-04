Beim ungarischen Großflottenbetreiber Waberer’s stehen die Zeichen wieder auf Wachstum. Er weist nach zwei Jahren in den roten Zahlen erstmals wieder ein positives Betriebsergebnis aus. Auch die internationalen Verkehre – das Kerngeschäft von Waberer’s – laufen wieder profitabel. Um nach der umfassenden Restrukturierung wieder investieren zu können, hat Waberer’s Unternehmensanleihen mit einem Gesamtwert über 111 Millionen Euro ausgegeben. Waberer’s-Chef Zsolt Barna erklärte, dass damit eine langfristige Finanzierungsquelle für weiteres Wachstum gesichert sei. Neben der Flottenerneuerung nennt Barna – der erst seit September im Amt ist – als Beispiele für Investitionen auch den Ausbau der Kontraktlogistik.

Waberer’s weist für das vergangene Jahr in allen Bereichen positive Ergebnisse aus, wie der nun vorgelegte Geschäftsbericht zeigt. Das Unternehmen spricht vom profitabelsten Jahr seit 2017. Damit trägt die im Jahr 2020 angestoßene Restrukturierung Früchte. Das operative Ergebnis (Ebit) liegt bei 27,2 Millionen Euro. Der internationale Transport als Hauptsäule ist nach einem deutlichen Minus von jeweils mehr als 20 Millionen Euro in den Jahren 2019 und 2020 mit 1,5 Millionen Euro 2021 wieder leicht im Plus. Die in Ungarn angesiedelten Kontraktlogistik-Aktivitäten steuerten 13 Millionen Euro zum Ergebnis bei, sie waren auch schon in den Vorjahren profitabel. Die Umsätze stiegen um rund 20 auf 591 Millionen Euro. Vor der Corona-Krise lag dieser Wert um etwa 100 Millionen Euro höher.

Waberer's kämpft gegen unterbrochene Lieferketten an

Waberer’s-CEO Barna sprach von bedeutenden Risiken, die es 2021 zu bewältigen galt. Die Kunden hätten mit Komponenten-Engpässen zu kämpfen gehabt, Lieferketten seien unterbrochen worden, was die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen völlig unberechenbar gemacht habe. Angesichts dessen sieht Barna die Entwicklung von Waberer’s in diesem Umfeld als großen Erfolg an. Waberer’s habe die vielleicht erfolgreichste Geschichte eines Turnarounds der vergangenen Jahre in Ungarn geschrieben.

Dreh- und Angelpunkt bei der Restrukturierung war die Abkehr vom Taxi- hin zum Tradelane Modell. Ein Waberer’s-Lkw steht damit nicht mehr überall in Europa zur Übernahme einer Komplettladung bereit, vielmehr konzentriert sich das Transport- und Logistikunternehmen auf wichtige Korridore, auf denen es gezielt Ladungen akquiriert.

Damit einher ging die sukzessive Verkleinerung der Flotte. 2018 umfasste der Eigenfuhrpark noch rund 4.000 Lkw. Aktuell setzt Waberer’s noch 2.000 Lkw im internationalen Transport und 780 innerhalb von Ungarn ein. Die Logistikfläche beläuft sich auf rund 250.000 Quadratmeter. 5.800 Beschäftigte sind für das Unternehmen tätig. Am Dienstag hatte der Flottenbetreiber aus Budapest von sich reden gemacht, als er mitteilte, angesichts des Fahrermangels erstmals indische Mitarbeiter für seine Lkw angeheuert zu haben.