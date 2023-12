Gemeinsam für den Klimaschutz Erfolgreicher Umstieg auf die Schiene

Zug um Zug nähert sich der Automobilzulieferer Schaeffler seinen Klimazielen – und das buchstäblich. Ein im Februar vorigen Jahres initiiertes Projekt zur Verlagerung von Straßentransporten auf die umweltfreundlichere Schiene trägt Früchte. Gemeinsam mit mehreren Projektpartnern – darunter Logistik Schmitt, Kombiverkehr, das Kombi-Terminal Ludwigshafen (KTL) und trans aktuell als Koordinator des Ganzen – hat Schaeffler von September 2022 an einen intermodalen Regelverkehr vom badischen Bühl ins westungarische Szombathely aufgebaut. Dort betreibt Schaeffler ein modernes Werk, das schon heute CO2-neutral arbeitet, die gesamte Schaeffler-Gruppe strebt die Klimaneutralität bis 2040 an.

Foto: Thomas Küppers „Wir konnten durch das Projekt ‚Zug um Zug‘ erheblich CO2 einsparen:“ Peter Egner, Leiter des Bereichs Supply Chain Management und Logistik Automotive bei der Schaeffler-Gruppe.

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie schnell und erfolgreich ein Projekt umgesetzt werden kann, wenn alle Beteiligten für das Thema brennen“, erklärte Matthias Zink, Vorstand der Sparte Automotive Technologies bei der Schaeffler-Gruppe, Ende November bei einem gemeinsamen Projektabschluss aller Beteiligten in Bühl. „Wir konnten durch das Projekt ‚Zug um Zug‘ erheblich CO2 einsparen“, bilanzierte Peter Egner, Leiter des Bereichs Supply Chain Management und Logistik Automotive bei der Schaeffler-Gruppe. Ihm sei bewusst, dass nachhaltige Logistiklösungen ihren Preis haben. „Trotzdem sind wir bestrebt, diese Anstrengungen zu intensivieren“, kündigte er an. Für die Organisation des Pilotprojekts und begleitende Berichterstattung wurde trans aktuell im September vorigen Jahres in Zürich mit dem K3-Preis für Klimakommunikation ausgezeichnet, überreicht durch den Mediziner und Moderator Eckart von Hirschhausen.

Lesen Sie auch

Schaeffler testet Kombinierten Verkehr Autoteile reisen erfolgreich mit der Bahn

Die erzielte Einsparung kann sich sehen lassen: Innerhalb eines Jahres – von 1. September 2022 bis 30. September 2023 – hat die Automotive-Sparte von Schaeffler ihren CO2-Fußabdruck um 185 Tonnen verringert. „Das ist ein toller Erfolg für alle Beteiligten“, lobte Jan Weiser, Leiter der Unternehmenskommunikation bei Kombiverkehr. Der Intermodalspezialist aus Frankfurt organisiert die Schienentransporte zwischen Ludwigshafen und Wien via Wels und retour. Den Vorlauf erledigt Logistik Schmitt aus dem badischen Bietigheim, den Nachlauf Krogger Transport & Logistik aus Wien.

185 Tonnen CO2 – das entspricht laut Weiser in etwa dem Wert, der in Deutschland aufs Konto von rund 6.000 Menschen täglich geht. So groß ist ungefähr auch der Mitarbeiterstamm von Schaeffler am Standort Bühl. Insgesamt nutzten im Projektzeitraum 235 Auflieger die Schiene statt die Straße. 4.520 Tonnen wurden dabei bewegt. An Bord waren immer die gleichen Güterarten – auf dem Hinweg Metall-Stanzteile, auf dem Rückweg leere Gitterboxen.

CO2-Reduktion um 59 Prozent erreicht

„Durch Nutzung des Kombinierten Verkehrs konnten wir eine CO2-Reduktion um 59 Prozent realisieren“, erläuterte Benjamin Sommer, Projektleiter bei Logistik Schmitt. Stößt ein Euro-6-Fernverkehrs-Lkw auf der 845 Kilometer langen Strecke von Bühl nach Szombathely etwa 1,9 Tonnen CO2 aus, sind es im Fall des Intermodalverkehrs noch 0,8 Tonnen.

Und das ist nicht das Ende der Fahnenstange: Denn nun zünden die Projektpartner hinter ‚Zug um Zug‘ die nächste Stufe ihrer Zusammenarbeit, womit der Klimaeffekt noch höher ausfallen wird: „Geplant ist, dass wir den Vor- und Nachlauf von und nach Ludwigshafen von nun an ausschließlich per Elektro-Lkw darstellen“, erklärte Logistikunternehmer Rainer Schmitt. Damit können die Projektpartner – sofern zukünftig Ökostrom auf Straße und Schiene zum Einsatz kommt – eine nahezu emissionsfreie Transportkette darstellen. Nur das letzte, 128 Kilometer lange Wegstück von Wien ins ungarische Werk läuft bislang noch per Diesel-Lkw.

Foto: Thomas Küppers „Die realisierte CO2-Ersparnis ist ein toller Erfolg für alle Beteiligten:“ Jan Weiser, Leiter der Unternehmenskommunikation bei Kombiverkehr.

Logistik Schmitt ist einer der Pioniere im Test von Elektro-Lkw und setzt inzwischen fünf batterieelektrische Zugmaschinen ein. Zu den beiden Volvo FM Electric, die schon seit einigen Monaten im Fuhrpark sind, gesellten sich nun noch drei eActros 300 in der Variante als Schlepper. Der Mittelständler ist das erste Unternehmen in Deutschland, das dieses Fahrzeug im Einsatz hat. Drei weitere eActros 300-Sattelzugmaschinen folgen in den kommenden Wochen. Die Erfahrungen mit der Erprobung eines eActros 300 als Motorwagen reichen bis ins Jahr 2019 zurück. Zur Stelle waren beim Treffen der Projektpartner auch zwei Fahrer von Logistik Schmitt, die regelmäßig am Steuer der E-Trucks sitzen: Didier Dischkewitz und Fahrertrainer Stefan Schupp. Beide sind voll des Lobs und wollen ihren E-Truck nicht mehr gegen einen Diesel tauschen.

Ein weiterer Projektpartner ist ebenfalls stark von den Themen Nachhaltigkeit im Kombinierten (KV) Verkehr und der Elektromobilität überzeugt: KTL-Geschäftsführer Harald Schlegel. „Der E-Volvo von Logistik Schmitt war der erste Elektro-Lkw, der im Regelverkehr unser Terminal in Ludwigshafen angesteuert hat“, sagte er und hält den KV für das ideale Einsatzfeld eines E-Trucks. Die Distanzen im Vor- und Nachlauf sind kurz, das mehrmalige Anfahren des Terminals ist prädestiniert fürs Aufladen. Zudem ist in den Terminals in der Regel eine sehr gute Stromanbindung aufgrund der elektrobetriebenen Portalkräne vorhanden.

Was das KTL in Sachen Nachhaltigkeit unternimmt

Daher treibt auch KTL die Themen Nachhaltigkeit und E-Mobilität stark voran: Seit diesem Monat setzt der Terminalbetreiber zwei Volvo FM Electric – wie sie auch Logistik Schmitt nutzt – für Vor- und Nachläufe ein. Sie können über die eigene neue Schnelladestation am Terminal mit vier Ladepunkten und in Summe bis zu 500 kWh Ladeleistung geladen werden. Im April nächsten Jahres folgen dann zwei weitere Elektrofahrzeuge der Herstellers Terberg für terminalinterne Umfuhren.

„Und auch wir werden unseren Teil dazu beitragen, die CO2-Emissionen des ‚Zug-um-Zug‘-Projekts weiter zu reduzieren.“ erklärte Schlegel. „Durch die eigene Photovoltaikanlage der KTL sowie Optimierungsmaßnahmen – dazu zählt etwa der komplette Austausch der Terminal-Beleuchtung durch LED – konnte der Strombedarf im Jahr 2023 mengenbereinigt schon um gut ein Fünftel gesenkt werden“, berichtete Schlegel. Von 2024 werden das Terminal und die E-Fahrzeuge zudem ausschließlich mit zertifiziertem Grünstrom betrieben. Eine BASF-Tochter liefert diesen vom Windpark Hollandse Kust Zuid aus der Nordsee. BASF selbst ist an der Anlage, eines der größten Offshore Windparks der Welt, selbst auch beteiligt.

Foto: Thomas Küppers „Wir werden unseren Teil dazu beitragen, die CO2-Emissionen des ‚Zug-um-Zug‘-Projekts weiter zu reduzieren:“ Harald Schlegel, Geschäftsführer Kombi-Terminal Ludwigshafen.

Zurück zum Fahrzeug: Neben der ziehenden Einheit braucht es noch den geeigneten Trailer: Logistik Schmitt hat daher in bahnfähige Auflieger investiert. „Wir hatten zunächst einen Pool von vier angemieteten KV-Trailern“, erläuterte Logistik Schmitt-Geschäftsführer Volker Klemm. Die gehen nun zurück, und das Unternehmen investiert in sechs eigene KV-Auflieger. Damit wäre auch der Logistikdienstleister in der Lage, die Frequenz auf der Schiene deutlich zu erhöhen.

Genau das ist auch im Sinne von Schaeffler. „Wir hätten Potenzial für fünf Lkw am Tag“, berichtete der Logistikverantwortliche Egner. Bis zu zehn Sattelzüge verlassen das badische Werk am Tag in Richtung Ungarn, doch nur fünf kommen täglich zurück. Und nur bei gegebener Paarigkeit wird die Sache für die Projektpartner auf der Schiene rund. Eigentlich bietet Kombiverkehr pro Woche und Richtung drei Abfahrten zwischen Ludwigshafen und Wien ab. Aufgrund einer Baustelle sind es vorübergehend aber nur zwei, effektiv nutzen die Partner zurzeit nur eine.

Lesen Sie auch

eActros 300 als Zugmaschine Logistik Schmitt als Vorreiter

„Wir gehen davon aus, dass die Baustelle im Januar aufgehoben wird und wir dann wieder wie gehabt verladen können“, sagte Logistik Schmitt-Projektleiter Sommer. In dem Fall kann der Intermodaltransport nicht nur bei der Klimabilanz, sondern auch bei der Laufzeit punkten: Aktuell braucht der Rundlauf sieben Tage (von Montag bis Montag), ohne Bautätigkeiten auf der Strecke wäre eine Laufzeit von nur fünf Werktagen realisierbar. „Dann wären wir nahezu gleichauf mit dem Straßentransport.“

Die Baustellen machen nicht nur den Kombiverkehr-Kunden, sondern auch dem Operateur zu schaffen. Für Ulrich Bedacht, Leiter des Bereichs Nordeuropa und Ostseehäfen sowie kommissarischer Leiter des Bereichs Südosteuropa bei Kombiverkehr, sind Planung und frühzeitige Information hier die Schlüsselelemente für stabile Verkehre. „Die Baustellen haben Auswirkungen auf die Laufzeiten, für unsere Bahndienstleister bedeuten sie wegen der Umwegkilometer häufig auch einen erheblichen zusätzlichen Ressourceneinsatz“, schilderte er. „Daher ist es unerlässlich, dass alle Projektbeteiligen frühzeitig offen über mögliche Auswirkungen sprechen.“

Doch die Erfahrungen mit den bisherigen Baustellen treiben Schaeffler-Mann Egner noch nicht die Sorgenfalten auf die Stirn. „Wir haben ja immer noch die Straße“, sagte er. „Besonders zeitkritische Verkehre laufen dann per Lkw.“ Die Produktionsversorgung in Ungarn sei bisher noch nie durch einen unpünktlichen Zug gefährdet gewesen. Die Laufzeit sei auch nicht alles. „Was wir hier bisher im Fall der Schiene verloren haben, ist vernachlässigbar“, erklärte er. Neben dem Klimaeffekt zählt für Egner vor allem eines: Stabilität. 53 Werke und 29 Läger mit 3.600 Mitarbeitern weltweit fallen in seine Verantwortung. Die Logistikprozesse brauchen eine entsprechende Taktung und Konstanz. Zeit für Improvisation bleibt da keine.

Die weiteren Pläne

Schaeffler unterhält 632 regelmäßige Verbindungen zwischen den Werken. Es gäbe also Potenzial, um weitere Straßentransporte auf die Schiene zu verlagern. Das Pilotprojekt ‚Zug um Zug‘ könnte so als Blaupause für weitere Verlagerungsprojekte dienen. Absehbar ist bereits eine Relation im Seehafenhinterlandverkehr zwischen Hamburg und dem westslowakischen Schaeffler-Standort Skalica an der Grenze zu Tschechien. 40 Lkw pro Woche möchte Logistikchef Peter Egner von Januar an regelmäßig auf der Schiene befördern. Angeboten wird das Ganze von der Reederei Maersk. Von Skalica aus kann Schaeffler fünf Werke mit Ware versorgen (zwei in der Slowakei, zwei in Ungarn und eines in Österreich), alle in einer maximalen Entfernung von drei Stunden.