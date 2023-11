Fahrer aus Drittstaaten bei deutschem Unternehmen Transtar statt Mazur

Transtar ist ein deutsches Unternehmen aus Wassenberg mit 290 Lkw. Die beiden Niederlassungen in Litauen und Polen dienen auch dazu, Lkw-Fahrer aus Drittstaaten in Westeuropa einzusetzen.

Das "Wiener Abkommen" von 1968 regelt unter anderem, wie lange man in einem Drittland mit seinem Heimatführerschein fahren darf. Im ersten Podcast "Klartext" auf Eurotransport.de zum Thema Sozialdumping und den Kontrollen des Mobilitätspaketes beschreibt Prof. Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL), sehr ausführlich, warum die Fahrer der umstrittenen polnischen Firmengruppe Mazur aus Georgien und Usbekistan nicht einfach von den deutschen Transportunternehmen übernommen werden können – obwohl deutsche Firmen weiter händeringend nach qualifizierten Fahrern suchen. Vor Ort in Gräfenhausen haben sich wohl auch Mitglieder des BGL vergeblich darum bemüht, diese Fahrer mit ihrer internationalen Erfahrung gerne zu deutschen Konditionen zu übernehmen. Doch während in Polen eine Lkw-Fahrerlaubis aus Georgien und Usbekistan ohne weitere Prüfung einfach in einen polnischen EU-Führerschein umgeschrieben werden kann, ist das in Deutschland trotz der Appelle etwa des BGL weiterhin nicht möglich.