Vier Schweizer Logistikdienstleister beteiligen sich mit 35 Prozent an der Schweizerische Bundesbahnen SBB Cargo. Ziel ist es, den Kombinierten Verkehr weiter zu stärken und den Anteil der auf der Schiene transportierten Güter weiter auszubauen. Zu den Unternehmen, die sich in dem Unternehmen Swiss Combi zusammengetan haben, gehören die Planzer Holding und Camion Transport mit jeweils 40 Prozent sowie die Galliker Holding und die Bertschi mit jeweils zehn Prozent. Die Beteiligung bedarf noch der Zustimmung durch die Wettbewerbsbehörden. Die SBB bleibt mit 65 Prozent Mehrheitsaktionärin.

Wirtschaftlichkeit der SBB Cargo sichern

Mit der Swiss Combi wollen die vier Logistikdienstleister die Erfolgsgeschichte „Schweizer Güterbahn“ weiter ausbauen, teilten sie mit. „Zusammen wird eine spannende Ausgangslage geschaffen, um am Ziel der Wirtschaftlichkeit der SBB Cargo mitzuarbeiten und eine gebündelte Logistik-Expertise einzubringen.“ Die Güterbahn werde weiterhin Dienstleistungen in der Logistikkette aller bisherigen und möglichst auch neuer Kunden erbringen und die Auslastung erhöhen, sei es im kombinierten wie auch im Wagenladungsverkehr. Dabei sollen Zuverlässigkeit und Effizienz weiter verbessert werden. Gearbeitet wird auch an neuen Logistiklösungen wie Tor-zu-Tor- oder Ver- und Entsorgungsdienstleistungen in dicht besiedelten Gebieten sowie in der City-Logistik.