Viele helfende Hände halten die Logistik in der Krise am Laufen. Das gilt auch für den Intermodalverkehr, der in der Corona-Pandemie seinen Beitrag zur Sicherung der Lieferketten und zur Versorgung der Bevölkerung leistet. Er kennt keine Staus an den Grenzen. Auch lässt sich der Gesundheitsschutz einfacher darstellen, weil der Zug im Hauptlauf mit nur einem Fahrer beziehungsweise Lokführer für 30-Lkw-Sendungen auskommt.

Kombiverkehr: Mit großer Solidarität die Krise überstehen

Hinter jedem Lkw, der von der Straße auf die Schiene wechselt und hinter jedem Zug, der die betreffenden Auflieger, Container oder Wechselbrücken befördert, steht aber ein großes Team. „Nur gemeinsam und mit großer Solidarität können wir diese weltweite Krise überstehen“, erklärt der Intermodal-Spezialist Kombiverkehr und hat vor diesem Hintergrund eine Initiative auf den Weg gebracht, die das Gemeinschaftsgefühl betont und auf die Bedeutung jedes einzelnen Akteurs in dieser Kette hinweist.

Helping Hands richtet sich an alle Glieder der intermodalen Kette

Kombiverkehr adressiert die Kampagne Helping Hands an Speditionen, ihre Fahrer, aber auch die eigenen Mitarbeiter, andere Operateure, Terminal-und Agenturangestellte und Mitarbeiter der Eisenbahnverkehrsunternehmen. Sie alle sind aufgerufen, sich daran zu beteiligen – egal, ob zu Hause im Homeoffice oder am regulären Arbeitsplatz.

„Fotografieren Sie sich beziehungsweise Ihre helfenden Hände bei einer Tätigkeit, wie Sie mithelfen, den intermodalen Verkehr zu unterstützen“, ermuntert Kombiverkehr die angesprochenen Mitarbeiter aus allen Segmenten des Intermodalverkehrs. Zum Beispiel könne sich das Kampagnenmotiv mit den helfenden Händen oder ein Schild mit dem Hashtag „helpinghands“ im Bild befinden, regt das Unternehmen an. Wer sich an der Aktion beteiligt, kann die Bilder selbst in den sozialen Netzwerken veröffentlichen und sie auch zur Nutzung in den Kombiverkehr-Kanälen an folgende E-Mail-Adresse senden: unternehmenskommunikation@kombiverkehr.de