Baubeginn 2025 Craiss plant neuen Firmensitz

Der künftige Hauptsitz entsteht nach Angaben des Unternehmens am Eingang zum neuen Stadtquartier Ziegelhöhe in Mühlacker (Enzkreis). Baubeginn des siebengeschossigen Gebäudes soll im ersten Quartal 2025 sein. Die bisherigen drei Verwaltungsstandorte werden in dem Neubau zusammengeführt und zentral gebündelt. 120 Craiss-Mitarbeitende sollen dorthin umziehen. Ein zurückversetztes Nebengebäude nutze das Landratsamt Enzkreis künftig als Ankermieter. Rund 50 Mitarbeitende des Landratsamts sollen dort unterkommen.

Das Gebäude werde aus nachhaltigen Baustoffen gebaut, mit Fernwärme der Stadt Mühlacker beheizt und es verfüge über eine Photovoltaikanlage. „Wir planen, das Gebäude in Bezug auf die technische Gebäudeausrüstung und Elektrotechnik so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Zur Heizung und Kühlung streben wir eine Betonkernaktivierung an und eine textile Gebäudehülle schützt vor Sonneneinstrahlung“, sagt Michael Craiss, Geschäftsführer von Craiss Generation Logistik. Durch die begrünten Dachflächen und klimaresistenten Pflanzen an den Außengeländen reihe sich das Gebäude in das Naherholungszentrum des Stadtquartiers ein.