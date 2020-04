Der Online-Supermarkt Picnic hat in Herne ein zweites Fulfillment-Center mit 15.000 Quadratmetern eröffnet. Nachfrage in der Corona-Krise hat sich verdoppelt.

Nach eigenen Angaben hat der Online-Supermarkt, der im Frühjahr 2018 gestartet ist und als einziger Anbieter in Deutschland Lebensmittel immer gratis nach Hause liefert, in den letzten Wochen mit Nachdruck daran gearbeitet, seine Logistik an den deutlich gestiegenen Bedarf während der Corona-Krise anzupassen. Mit Unterstützung der Landesregierung Nordrhein-Westfalens und in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Herne sei es deshalb innerhalb kurzer Zeit gelungen, das neue Fulfillment-Center in Herne fertigzubauen.

Mehr als 80.000 Kunden

"Mit den deutlich gestiegenen Kapazitäten werden wir mehr Kunden in unseren bisherigen Liefergebieten beliefern und die Eröffnung weiterer Standorte in Nordrhein-Westfalen in nächster Zeit umsetzen können", sagt Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic in Deutschland. Das Unternehmen beliefere inzwischen mehr als 80.000 Kunden.

Laut einer Mitteilung von Picnic hat sich die Nachfrage aufgrund der aktuellen Situation mehr als verdoppelt. Picnic habe in den letzten drei Wochen über 200 neue Mitarbeiter eingestellt. Das neue Fulfillment-Center werde zudem noch einmal die Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze deutlich erhöhen, auf bis zu auf 1.000 Mitarbeiter.

Gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung

Knaudt zeigt sich begeistert von der pragmatischen und effizienten Zusammenarbeit mit der Stadt Herne: „Unser erstes Telefonat mit dem Oberbürgermeister Frank Dudda ist exakt 14 Tage her. Heute beginnt unser Team von 125 Mitarbeitern in Herne bereits mit der ersten Auslieferung." Bisher wurden alle Bestellungen für Kunden in Nordrhein-Westfalen allein im rund 10.000 Quadratmeter großen Picnic Fulfillment-Center in Viersen abgewickelt.

"Picnic ist ein echter Glücksfall für Herne", sagt Oberbürgermeister Frank Dudda. "Neue Formen des Einkaufs sind gerade jetzt besonders gefragt. In unserer Strategie zur wirtschaftlichen Erneuerung der Stadt passt diese Ansiedlung hervorragend. Bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze in einer zukunftsgerichteten Branche setzen ein starkes Signal im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und für die grüne Infrastruktur."

Auch sonntags wird geliefert

Die im Fulfillment-Center gepackten Bestellungen werden täglich auf die Picnic Hubs verteilt, von denen aus sie mit Elektro-Vans zu den Picnic-Kunden vor Ort geliefert werden. Bestellungen, die bis 22 Uhr über die Picnic-App aufgegeben werden, kommen schon am darauffolgenden Tag an. Die Zustellung erfolgt täglich, montags bis sonntags. Angegeben wird stets ein 20-minütiges Lieferfenster und der genaue Routenverlauf des Zustellfahrzeugs kann in Echtzeit über die App verfolgt werden.