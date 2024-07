Zero Emission Summit Die Antriebswende gestalten

Veranstaltung Zero Emission Summit am 5. November bei Schaeffler: Was die Industrie zur Antriebswende bietet, was Logistiker und Spediteure wollen. Jetzt Teilnahme sichern!

Die Antriebswende ist ein komplexes Unterfangen. Viele Unternehmen aus der Transport- und Logistikbranche haben sich auf den Weg gemacht und sammeln erste Erfahrungen mit alternativ angetriebenen Lkw. Trotzdem sind noch viele Fragen offen: Wo können die Fahrzeuge ihre idealerweise grüne Energie beziehen? Was ist beim Planen und Dimensionieren der Ladeinfrastruktur zu beachten? Wie wird der Einsatz wirtschaftlich – im Wissen, dass es aktuell zwar einen Mautbonus, aber keine Fördermittel mehr aus einem Topf des Bundes gibt? Und was hat sich alles beim Fahrzeugangebot getan?

War die Elektromobilität im Güterverkehr bisher der leichten und mittleren Klasse vorbehalten, wächst nun auch das Angebot für den Schwerverkehr. Alle europäischen Hersteller haben hierzu inzwischen Angebote.

Orientierung zu allen Fragen der Antriebswende

Antworten darauf gibt der hochkarätig besetzte Zero Emission Summit (ZES) am 5. November in der Konzernzentrale des Fahrzeugzulieferers Schaeffler in Herzogenaurach. Der von trans aktuell veranstaltete ZES ist nach der IAA Transportation DER Branchentreff für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Transport- und Logistikbranche im Jahr 2024. An der Veranstaltung wirken Topmanagerinnen und Topmanager von Lkw-Herstellern, Zulieferern und Logistikunternehmen mit. Die Veranstaltung gibt nur wenige Wochen nach der IAA Transportation einen guten Überblick über das aktuelle Marktgeschehen. Sie bietet den Teilnehmern Orientierung und Hilfestellung bei Auswahl, Beschaffung, Einsatz und Kalkulation von Elektro- und Wasserstoff-Lkw und beantwortet die damit einhergehenden Fragen zur Tank- und Ladeinfrastruktur.

Das Event findet im modernen Schaeffler-Auditorium mit Riesenleinwand und Platz für bis zu 500 Personen statt – auch das ein echtes Highlight. Ein weiteres Highlight: Der ZES klingt in einer feierlichen Abendveranstaltung mit der Verleihung des renommierten Eco Performance Awards (EPA) aus (siehe Kasten).

Keynote von Bayerns Innenminister Joachim Hermann

Die Veranstaltung ist nicht nur hochkarätig mit Vertretern aus dem Top-Management besetzt. Die Referentinnen und Referenten decken auch alle Facetten ab, die man für ein umfassendes Bild zur Antriebswende benötigt: Politik, Zulieferer, Fahrzeugbauer, Energieversorger und natürlich Anwender wirken mit. Obgleich in Bayern an dem Tag sowohl das Kabinett als auch der Landtag tagen, wird Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Nachmittag in Herzogenaurach präsent sein und in einer Keynote erläutern, wie der Freistaat Bayern die Antriebswende unterstützt und gestaltet.

Die Herstellerseite ist mit mehreren Referenten vertreten, die mit frischen Eindrücken von der IAA Transportation ihre jeweiligen Produkte und Lösungen vorstellen. Mit von der Partie sind MAN-Vorstandschef Alexander Vlaskamp, Schmitz Cargobull-Vorstandschef Andreas Schmitz, Christian Sulser, Vertriebs- und Marketingvorstand von Iveco Magirus, Christian Wilz, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Mercedes-Benz Lkw & Fuso Deutschland, und Bernhard Wasner, Geschäftsführer von Paul Nutzfahrzeuge.

Vertreter von Hersteller- und Zuliefererseite

Die Zulieferseite ist allein durch den Gastgeber Schaeffler, einer der ganz großen Akteure und Anbieter von einer Vielzahl an Komponenten für Elektro- und Wasserstoff-Lkw, ebenfalls würdig vertreten. Mit von der Partie sind Matthias Zink, CEO von Schaeffler Automotive, sowie der Logistik-Verantwortliche von Schaeffler Automotive, Peter Egner.

Ein Vertreter sowohl der Zulieferer als auch der Hersteller und zugleich Veranstalter der IAA Transportation ist der Verband der Automobilindustrie (VDA). Mit aktuellen Erkenntnissen von der weltgrößten Leitmesse rund um die Themen Nutzfahrzeuge und Güterverkehr meldet sich VDA-Präsidentin Hildegard Müller mit einer Videoansprache ans Publikum.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität kommen verschiedene Antriebslösungen zum Einsatz: Sowohl Elektro- als auch Wasserstoff-Lkw sind bereits auf der Straße, letztere aber noch in deutlich geringeren Stückzahlen. Wo beide Technologien ihre Stärken ausspielen können, wie es um die Energie-Infrastruktur bestellt ist und wie sich die Lkw bisher bewähren, erläutern Experten in zwei Podiumsdiskussionen.

Zwei Diskussionsrunden

An der Runde zum Elektro-Lkw wirken Dr. Egon Christ (Leiter Unternehmensstrategie) und Dr. Gregor Tjaden (Leiter Erneuerbare Energien) aus dem Hause Mosolf sowie Alexander Ketterl, Geschäftsführer von Kiepe Electric, mit. Der Diskussion zum Wasserstoff-Lkw stellen sich Bernhard Wasner, Geschäftsführer von Paul Nutzfahrzeuge, Dr. Micha Lege, Geschäftsführer von Wiedmann & Winz, Marius Neininger, Partner bei Transcare, und Constanze Weinkum aus dem Business Development bei Ryze Power.

Doch was wäre eine Plattform ohne weitere Expertise von den Anwendern? Mit ihrer Bereitschaft, die Fahrzeuge auch in die Fuhrparks aufzunehmen, steht und fällt die Antriebswende. In zwei Talkrunden erläutern hierzu folgende Logistikentscheider ihre Sicht der Dinge: Jürgen Albersmann, CEO von Contargo, Rüdiger Elflein, Chef der Elflein Spedition, Fokke Fels, CEO von L.I.T., Matthias Strehl, Geschäftsführer von Meyer Logistik, und René Große-Vehne, Verantwortlicher bei GV Management.

Albersmann, Elflein und Strehl wurden in der Vergangenheit für ihren Einsatz in Sachen Nachhaltigkeit bereits mit dem EPA ausgezeichnet. Sie erläutern, wofür sie den prestigeträchtigen Preis einst bekamen und wo sie heute in Sachen Klima- und Ressourcenschutz stehen.

Anschließend übernimmt Ludwig Häberle die Regie, Projektmanager bei Logistics Advisory Experts und verantwortlich auch für die EPA-Preisverleihung 2024. So kommt am Ende der Veranstaltung noch einmal richtig Spannung auf, wenn im Lauf des Abends bekannt gegeben wird, wer die diesjährigen Preisträger sind.

Der Eco Performance Award

Der Eco Performance Award (EPA) wird seit 2008 vergeben und ist einer der renommiertesten Nachhaltigkeitspreise in der Transport- und Logistikbranche. In diesem Jahr wird er in den Kategorien Großunternehmen, KMU, Start-up und Digitale Innovation verliehen. Die Prämierungsfeier findet ebenfalls am 5. November bei Schaeffler in Herzogenaurach statt – direkt im Anschluss an den Zero Emission Summit. Das wertet die Veranstaltung zusätzlich auf und ist ein weiteres Argument, sich gleich Tickets für einen Besuch zu sichern.