Die Drogeriemarktkette dm beschönigt eklatante Lieferengpässe. In zahlreichen Märkten rund um Stuttgart war von Samstag bis heute keinerlei Toilettenpapier zu haben. Ganze Regalreihen standen leer, wie wiederholte Besuche durch unsere Redaktion bei etlichen Märkten zeigten und durch Fotos dokumentiert ist. Wie in den Supermärkten fehlten auch bei dem Drogerieartikelanbieter zusätzlich Küchenpapier und weitere Hygieneartikel.

dm spricht von "zeitweise einzelnen leeren Regalen"

Das Unternehmen bestreitet diese offensichtlichen Lücken im Sortiment aber. „Zeitweise hatten wir einzelne leere Regale. Mit der nächsten Warenlieferung waren diese aber wieder gefüllt“, sagt der Chef der Drogeriemarktkette dm, Christoph Werner, im Interview mit den Stuttgarter Nachrichten. Der 47-Jährige ist der Sohn des dm-Gründers Götz Werner. Der Drogeriemarkt-Chef wirft den Medien und Konsumenten indirekt auch vor, ein falsches Bild in die Welt zu tragen. „Die ausschnittsweise Berichterstattung in den sozialen Medien erzeugt teilweise leider ein Bild einer sich abzeichnenden Versorgungsknappheit, die ich für dm aber glücklicherweise definitiv nicht bestätigen kann“, erklärt er.

„Wir machen den Unterschied“, lautet der Slogan des Unternehmens, der auch auf der Kleidung der Mitarbeiter prangt. Was die Versorgung mit Klopapier angeht, zeigen die Stichproben der Redaktion aber, dass es keinerlei Unterschiede zu benachbarten Märkten der Discounterketten, aber auch der Märkte von Edeka und Rewe in der Region Stuttgart gibt.

Foto: Mattias Rathmann Bankrotterklärung bei Lidl: Klopapier ist in dieser Filiale restlos ausverkauft.

Allesamt müssen sie beim Klopapier passen. Der Discounter Lidl hat in einer Filiale im Raum Stuttgart den Effekt des leeren Regals noch verstärkt, indem die Mitarbeiter ein riesiges Pappschild aufgestellt haben, auf dem zu lesen ist: kein Klopapier (heute).

dm fährt Sonderschichten in den Verteilzentren

Die Drogeriemarktkette dm aber erkennt an, dass es beim Bedarf nach Toilettenpapier eine erhöhte Nachfrage gibt. Man reagiere darauf, „indem unsere Partner in der Industrie die Produktion erhöhen und für dm beispielsweise zusätzliche Produktionsstraßen einrichten“, wie dm-Chef Christoph Werner weiter sagt. Insgesamt liefere sein Unternehmen derzeit etwa doppelt so viele Paletten aus wie sonst um diese Zeit. Sie müssten in den Verteilzentren allerdings auch verarbeitet werden. „Darum fahren wir in unseren Verteilzentren derzeit Sonderschichten“, sagt Werner. Samstags werde statt an zwei Schichten rund um die Uhr gearbeitet, auch an Sonntagen werde gearbeitet.

Ob in zwei, drei oder in vier Schichten – Verbraucher warten sehnsüchtig auf den Moment, an dem irgendeine Art von Toilettenpapier in den Märkten eintrifft. Hersteller, Papiergüte und selbst Preis: egal.