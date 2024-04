Jetzt teilnehmen: ETM-Leserwahl 2024 gestartet „Best Of New Transportation“: wählen und gewinnen

Jetzt sind alle Leserinnen und Leser gefragt! 2024 stellen sich insgesamt 94 Teilnehmer in 24 Kategorien zur Wahl. Und natürlich gibt es zahlreiche hochwertige Preise zu gewinnen. Welche Preise wir für Sie im Köcher haben, finden Sie in der Bildergalerie zu diesem Artikel. Unter dem Titel „Best Of New Transportation“ stehen die teilnehmenden Modelle, Marken und Konzepte mit spannenden Neuheiten und aktuellen Angeboten der verschiedenen Nutzfahrzeughersteller und zahlreichen weiteren wichtigen Playern aus der Branche zur Wahl.

Die Kandidaten

Genau 94 Lkw- und Transporter-Modelle sowie Produkte, Lösung und Marken aus der Branche treten bei der diesjährigen Leserwahl an. Die Leserwahl von FERNFAHRER, trans aktuell und eurotransport.de ist nicht zu vergleichen mit den von Jurys oder anderen Gremien vergebenen Auszeichnungen. Wer am Ende zum Sieger in den insgesamt 24 Kategorien gekürt wird, entscheiden ausschließlich die Leserinnen und Leser selbst. Denn niemand kennt die zur Wahl stehenden Kandidaten so gut wie sie. Das Urteil der Leserinnen und Leser ist ein zuverlässiger Gradmesser für die Akzeptanz und das Image der Fahrzeuge sowie Marken.

Damit aber nicht nur die persönlichen Favoriten profitieren, sondern mit ein wenig Glück auch die Abstimmenden selbst zu den Gewinnern der Leserwahl gehören, verlosen wir dieses Jahr wieder zahlreiche attraktive Preise. Die Teilnahme an dieser Wahl kann sich also ganz schnell auszahlen.

Die Regeln und das Online-Wahlformular

Die Wahlkandidaten finden Sie im folgenden PDF, welches Sie kostenlos herunterladen können. Übrigens: Wer in dem PDF auf die einzelnen Beiträge klickt, erhält weitere Informationen zum jeweiligen Teilnehmer.

Download Online-Wahlkatalog (PDF, 4,48 MByte) Kostenlos

Zur Wahl stehen in den einzelnen Kategorien entweder konkrete Fahrzeuge und Produkte oder die Marke selbst.

Gewählt wird ausschließlich über dieses Online-Formular. Bitte beachten Sie, dass der Ladevorgang etwas dauert. Mehrfachabstimmungen sind nicht zulässig und werden herausgefiltert. Teilnahmeschluss ist am Samstag, 20. Juli 2024.

Schnell teilnehmen und „Early Bird“-Preise sichern

Wer bereits bis zum 10. Juni 2024 an der Leserwahl teilnimmt, hat die Chance auf hochwertige „Early Bird“-Preise. Mitarbeiter des EuroTransportMedia Verlags und der Motor Presse Stuttgart sowie ihre Angehörigen sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg und die Barauszahlung der Gewinne sind ausgeschlossen. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Leserwahl viel Erfolg!

Preisverleihung auf der IAA Transportation

Als einer der Höhepunkte der diesjährigen IAA Transportation werden im September schließlich die Sieger aller Klassen in Hannover gekürt. Die Redaktionen drücken also einerseits den Teilnehmern auf dem Weg zur begehrten Trophäe, andererseits den abstimmenden Lesern fest die Daumen und wünschen viel Glück bei der Verlosung der wertvollen Preise.

Zur ETM-Leserwahl „Best Of New Transportation“