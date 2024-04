Ersatzteillogistik für BMW ausgeweitet Kühne+Nagel beliefert BMW-Märkte

Kühne+Nagel bewirtschaftet ab sofort für die BMW Group ein 170.000 Quadratmeter großes Ersatzteillager am südbayrischen Standort in Wallersdorf – und weitet damit die Ersatzteillogistik für den Automobilhersteller aus.

Vom Standort in Wallersdorf aus kümmert sich der Logistikdienstleister Kühne+Nagel nach eigenen Angaben um die physische Warenannahme, die Vorverpackung, die Verwaltung von Verpackungsmaterial und Leergut sowie die Verladung der Ware auf Shuttles für den Versand. Ziel seien alle Standorte der zentralen Teileauslieferung der BMW Group.

An den BMW-Standorten in Dingolfing und Bruckberg kümmere sich Kühne+Nagel nun ebenfalls um die logistische Abwicklung von Ersatzteilen für den weltweiten Versand. Von Dingolfing und Bruckberg aus würden regionale Distributionszentren auf der ganzen Welt mit Teilen versorgt, die wiederum die Belieferung der lokalen BMW-Vertragshändler in den einzelnen Ländern sicherstellen.

„Wir freuen uns, dass wir die erweiterten Aufgaben in der Ersatzteillogistik für die BMW Group übernehmen dürfen“, sagt Tobias Jerschke, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Kühne+Nagel Deutschland. „Wir unterstützen unseren Kunden darin, effizienter in der Ersatzteilversorgung zu sein und flexibler reagieren zu können.“ Weltweit seien nun rund 1.700 Mitarbeitende des Logistikdienstleisters für die BMW Group in der Ersatzteillogistik im Einsatz.

