Fokusbereiche legen 2023 zu Dekra wächst um acht Prozent

Der weltweite Umsatz der Prüforganisation Dekra ist im vergangenen Jahr um acht Prozent auf 4,1 Milliarden Euro gestiegen. 2022 lag der Umsatz noch bei 3,8 Milliarden Euro. „Wir sind stärker gewachsen als geplant“, sagte der Dekra-Vorstandsvorsitzende Stan Zurkiewicz bei der virtuellen Jahrespressekonferenz, die am Hauptsitz in Stuttgart aufgezeichnet wurde.

Zurkiewicz ging vor allem auf die wachsenden Geschäftsfelder Mobilität der Zukunft, Cybersicherheit, Nachhaltigkeit und Künstliche Intelligenz (KI) ein. 143,5 Millionen Euro wurden 2023 insgesamt in diese Bereiche investiert. Der Geschäftsbereich Mobilität der Zukunft soll bis 2025 im Vergleich zu 2022 um etwa 200 Prozent wachsen. In den Bereich fallen zum Beispiel der patentierte Batterietest „State of Health“, der innerhalb weniger Minuten genaue Aussagen zu Restlebensdauer und Leistungsfähigkeit von Autobatterien treffen kann.

Foto: Dekra Der Dekra-Vorstand präsentierte die Jahresbilanz 2023. Von links: CEO Stan Zurkiewicz, CDO Petra Finke, COO Peter Laursen und CFO Wolfgang Linsenmaier.

Ein weiteres Beispiel, das Zurkiewicz in diesem Kontext erläuterte: Dekra ist strategischer Partner des Wasserstoff-Lkw-Vermieters Hylane und treibt das Thema Wasserstoff-Mobilität voran. Dazu zählt auch die Infrastruktur für Wasserstoff-Tankstellen. Beim automatisierten und vernetzten Fahren will die Prüforganisation Weltmarktführer werden. In diesem Bereich bietet Dekra Testszenarien für Fahrerassistenzsysteme und automatisierte Fahrfunktionen, die mit Hilfe digitaler Zwillinge die reale Welt mit der digitalen Welt abgleichen. Zurkiewicz beobachtet eine wachsende Nachfrage nach Fachpersonal, das unabhängig und gründlich die Einhaltung von Standards beim automatisierten und vernetzten Fahren prüft. „Dekra kann diese Anforderungen erfüllen.“

Bei der Cybersicherheit hat sich der Umsatz verdreifacht

Im Bereich Cybersicherheit, in dem Dekra seit sieben Jahren aktiv ist, hat sich Zahl der Mitarbeitenden 2023 verdoppelt und der Umsatz verdreifacht. Dekra stellt Schwachstellen in Produkten laut Zurkiewicz bereits in der Entwicklungsphase fest und definiert verlässliche Testszenarien. Das betrifft mittlerweile viele KI-Anwendungen. 2023 führte der Prüfkonzern Schulungs- und -Prüfdienstleistungen für den Bereich KI ein, die sich auf risikoreiche Anwendungen konzentrieren, wie sie in Flugzeugen, Fahrzeugen, medizinischen Geräten und anderen Produkten vorkommen und die unter die EU-Sicherheitsvorschriften fallen.

Chief Digital Officer (CDO) Petra Finke wurde live aus dem Dekra-Technologiepark Málaga (Spanien) zugeschaltet und teilte unter anderem die Erfahrungen eines Pilotprojekts für die Migros Bank und Gowago, ein Schweizer Online-Autoleasingunternehmen. Gemeinsam mit dem Schweizer Softwareunternehmen Lattice Flow untersuchte Dekra im vergangenen Jahr ein KI-Modell hinsichtlich Datenqualität, Robustheit und Einhaltung künftiger EU-Vorschriften. Und das erfolgreich, wie Finke deutlich machte.

Mehr als 500 Nachhaltigkeits-Dienstleistungen

Im Bereich Nachhaltigkeit bietet Dekra mittlerweile mehr als 500 Dienstleistungen an, darunter Schulungen für den Umgang mit Wasserstoff oder die Inspektion von Wasserstoff-Pipelines. „Dekra ist heute eine der ersten Organisationen, die für die umfassende Prüfung von Wasserstoff akkreditiert ist“, sagte Zurkiewicz. „Und wir erwarten, eines der ersten von der EU-Kommission anerkannten TIC-Unternehmen zu werden, die grünen Wasserstoff zertifizieren.“ TIC steht dabei für Testing, Inspection, Certification. Wasserstoff bildet einen Schwerpunkt bei den Nachhaltigkeits-Dienstleistungen, die bis 2025 einen Umsatzanteil von 40 Prozent ausmachen sollen.

Vor allem die Dekra-Mitarbeitenden weltweit tragen laut Chief Financial Officer (CFO) Wolfgang Linsenmaier dazu bei, die Welt sicherer und nachhaltiger zu machen. Daher investierte Dekra 2023 ins Personal, die Stammbelegschaft wuchs um rund 1.400 Personen. Linsenmaier widersprach der Annahme, dass mit den Unternehmenszielen Verschlankung und höhere Produktivität auch ein Stellenabbau einhergehe.

Ausblick auf 2024

Der Ausblick für das laufende Jahr ist optimistisch, obwohl Dekra aufgrund geopolitischer und wirtschaftlicher Krisen weiterhin ein verhaltenes globales Wachstum erwartet. Der Umsatzanstieg soll 2024 im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen, vor allem durch organisches Wachstum, ergänzt durch ausgewählte strategische Akquisitionen. Der Jahresbeginn verlief mit einem Umsatzplus von 2,5 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2023 zufriedenstellend.

Zufrieden zeigte sich Chief Operating Officer (COO) Peter Laursen mit dem Wachstum in den Regionen Americas (plus 27 Prozent) und Mittelosteuropa und Naher Osten (plus 13 Prozent). Den größten Umsatz in absoluten Zahlen erzielte aber die GSA-Region (Deutschland, Schweiz, Österreich) mit 2,6 Milliarden Euro. Laursen war ebenfalls live zugeschaltet – aus Dallas (USA), wo derzeit die jährliche Dekra-Sicherheitskonferenz stattfindet.

Im nächsten Jahr wird Dekra 100

Trotz der lukrativen Zukunftsbereiche sind fahrzeugbezogene Dienstleistungen – das Dekra-Kerngeschäft – weiterhin der wichtigste Umsatzträger. Mit 31,6 Millionen Fahrzeug-Prüfungen im Jahr 2023 bleibt die Stuttgarter Prüforganisation in diesem Bereich erneut führend. Mit dem Ziel, die Sicherheit im Straßenverkehr durch Fahrzeugprüfungen zu gewährleisten, wurde Dekra im Jahr 1925 gegründet. Im nächsten Jahr feiert Dekra 100-jähriges Jubiläum – und präsentiert eine Strategie für die zweite Hälfte des laufenden Jahrzehnts.

