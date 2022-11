Video-Webinar von start121 So kooperiert man erfolgreich mit Start-ups

Welche Möglichkeiten haben mittelständische Unternehmen, um mit Start-ups zu kooperieren? Was sind die Vor- und Nachteile? Die Antworten erfahren Sie hier im Video-Webinar von Dominic Schrof, Business Consultant und Start-up-Enthusiast.

Wer im Wettbewerb bestehen will, muss auf innovative Ansätze und neue Technologien setzen – am besten in Kooperation mit Start-ups. Nur wie? Welche Möglichkeiten mittelständische Unternehmen haben, mit Startups zu kooperieren, erklärte Dominic Schrof, Business Consultant, hier im Video-Webinar der Initiative start121 „Startup-Kooperation im Mittelstand“.

Video zum Thema Startup-Kooperation im Mittelstand

Die Ziele: neue Märkte, innovative Produkte

Im ersten Schritt muss das Unternehmen klären, welche Ziele eine Kooperation erfüllen soll. Zu den wichtigsten Gründen gehören unter anderem die Erschließung neuer Technologien sowie die Entwicklung von Produkt- oder Serviceinnovationen. Darüber hinaus sollen Prozesse verbessert werden, neue Geschäftsmodelle entwickelt und der Einstieg in neue Märkte vorbereitet werden.

Vier Stufen der Zusammenarbeit mit Start-ups

Im nächsten Schritt zeigt der Experte auf, welche Arten von Kooperationen für Unternehmen überhaupt infrage kommen. Sieht sich das Unternehmen als Kunde, Partner, Investor oder Initiator eines Start-ups? Generell gilt: Je verbindlicher die Zusammenarbeit und/oder die finanzielle Beteiligung des Unternehmens ist, desto größer kann der Benefit für beide Seiten ausfallen. Insgesamt gibt es vier Kooperationsstufen:

Kunden-Lieferanten-Verhältnis Partnerschaft Beteiligung Corporate als Initiator

Chancen und Risiken der einzelnen Modelle

Wer genau wissen will, welche Chancen und Risiken die einzelnen Möglichkeiten bergen, welche typischen Anwendungsfelder dafür geeignet sind und was Vertriebspartnerschaften eigentlich sind, kann dazu alles in unserem Webinar vom Business Consultant Domenic Schrof erfahren.

start121-Aktion: 3 Monate gratis Mitglied

Als Mitglied der start121-Community sind Sie immer einen Schritt voraus: Profitieren Sie vom Netzwerk zwischen Start-ups und Corporates, von exklusiven Events (für Mitglieder kostenfrei) und bleiben Sie immer top informiert. Die Aktion läuft noch bis zum 2. Dezember 2022. Jetzt anmelden unter: start121.de/aktion.