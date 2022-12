Arbeitsmarkt im Wandel So finden Firmen neue Lkw-Fahrer

Dass der Blick auf das zurückliegende Jahr 2022 nicht nur hinsichtlich des weltpolitischen Geschehens als turbulent angesehen werden kann, ist unbestritten. Konnte Jobmatch.me noch zu Beginn des Jahres den erfolgreichen Markteintritt der Jobmatching-Plattform in Polen feiern, wurde dieser bereits nach wenigen Wochen von den Ereignissen des russischen Angriffskriegs überschattet. Die Folge: Fahrer aus der Ukraine fehlten in Polen und polnische Fahrer in Deutschland. Stockende Lieferketten und der anhaltende Fahrermangel mit bis zu 80.000 fehlenden Fahrern macht darüber hinaus große Probleme. Wie können erfahrene Fahrer und Fahrerinnen im Unternehmen gehalten werden, wie sind junge Interessenten für das Berufsbild Fahrer zu begeistern und wie gelingt eine schnelle und unkomplizierte Ansprache an potenzielle Kandidaten?

Lkw-Fahrer geben Takt vor

Der Jobmatch.me-Branchenreport „Lkw-Fahrer finden 2022“ gibt Antworten auf genau diese Fragen. Eines der zentralen Ergebnisse dort lautet: Der Arbeitnehmermarkt ist endgültig Realität geworden und muss sich noch stärker in den Ansprachekonzepten der Personalabteilungen widerspiegeln. Dabei spielen das Agieren auf Augenhöhe mit Jobsuchenden, schnellere Prozesse und der konsequente Verzicht auf bürokratische Hürden eine zentrale Rolle. Wie entscheidend dabei effektive Recruiting-Strategien sein können, zeigt die jüngste Fahrerbefragung von Jobmatch.me unter 394 Fahrern: 67 Prozent der Befragten bewerteten die Schnelligkeit im Bewerbungsprozess als wichtigste Maßnahme bei der Personalsuche.

Schnelligkeit zahlt sich aus

„Die klassischen Recruiting-Lösungen wie zum Beispiel die Stellenanzeigen wurden noch für einen Arbeitgebermarkt gebaut. Der Großteil des Bewerbungsaufwandes lastete so auf den Schultern der Jobsuchenden. Um im Arbeitnehmermarkt bestehen zu können, müssen Firmen umdenken“, sagt Daniel Stancke, CEO und Gründer von Jobmatch.me. Wer versteht, dass sich die Situation vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt gewandelt hat und sich aktiv den Herausforderungen stellt, kann wiederum erfolgreich gute Mitarbeiter halten – und neue hinzugewinnen.

Mäßige Gehaltsforderungen

Trotz aller Herausforderungen des zurückliegenden Jahres gibt es Grund zur Zuversicht: So zeigt der letzte Jobmatch.me-Gehaltskompass (Q3) nur einen mäßigen Anstieg in den Gehaltsforderungen. Wie die Ergebnisse der Fahrerbefragung zudem zeigen, besitzen Berufskraftfahrer ein gutes Gespür für die Besonderheiten ihres Arbeitsfeldes. Auch hier schlummern Chancen für ein erfolgreiches Personalmarketing. Zum Abschluss des Jahres schauen wir in der nächsten Ausgabe gespannt auf die Gehaltsauswertung für das Quartal Q4. Hier wird sich zeigen, wie sich die veränderte Lage in den Gehaltsforderungen widerspiegelt.

