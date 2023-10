Göttinger Start-up insolvent Grünfuchs geht das Geld aus

Diese Nachricht überrascht: Das Logistik-Start-up Grünfuchs hat Insolvenz angemeldet. Es konnte kurzfristig keine Investoren finden, die weiteres Kapital zur Verfügung stellen, wie Geschäftsführer Felix Dossmann auf Linkedin schreibt. Dieses Kapital sei jedoch notwendig, um die in diesem Jahr geplante Finanzierungsrunde erfolgreich abzuschließen.

Dabei ist das 2021 gegründete Start-up auf Erfolgskurs. Erst im Mai gewann Grünfuchs den Eco Performance Award und vergangenen Mittwoch den Deutschen Start-up Pokal in der Kategorie Smart Logistik bei einer Veranstaltung der BASF in Münster. Zudem ist die Firma in diesem Jahr für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis des Bundes nominiert. "Preise helfen uns sehr, aber sie finanzieren keine Logistik", sagt Dossmann im Gespräch mit eurotransport.de.

Geschäftsbetrieb läuft normal weiter

Für Geschäftsführer Dossmann sind die Auszeichnungen dennoch Gründe genug, um weiter an den Grünfuchs zu glauben. Der Geschäftsbetrieb laufe deshalb normal weiter. Das Start-up unterstützt lokale Einzelhändler auf der letzten Meile beim Zustellen ihrer Sendungen. Und das klimaschonend: Transportmittel sind elektrische Lastenfahrräder. In sogenannten Micro-Hubs wird die Ware sortiert. Das Angebot besteht aktuell in Göttingen und Köln. Die Expansion in andere deutsche Städte war vor der Insolvenz geplant. Diese Pläne verfolgt das Unternehmen nun erstmal nicht weiter. Aufgeben kommt für Dossmann nicht in Frage. Neben Investoren könnten Kooperationspartner dem Unternehmen in seiner misslichen Lage helfen. "Wenn es jemanden gibt, nehmen wir gerne Kontakt auf", so der Geschäftsführer.