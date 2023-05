Eco Performance Award 2023 verliehen Das sind die Pioniere der Nachhaltigkeit

Auf der Messe Transport Logistic wurden die Eco Performance Awards 2023 in den Kategorien Start-up, KMU und Großunternehmen verliehen. Das sind die Preisträger und ihre nachhaltigen Lösungen.

Unter dem Motto „Innovations for Sustainable Road Freight Transport“ hat Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, Direktor des Instituts für Supply-Chain-Management an der Universität St. Gallen, die Eco Performance Awards 2023 in drei Kategorien verliehen: Start-up, KMU und Großunternehmen.

Das sind die Gewinner des Eco Performance Awards 2023

Nach einem mehrstufigen Bewerbungsprozess zwischen September 2022 und April 2023 hat die Jury des Eco Performance Award unter dem Vorsitz von Prof. Stölzle aus sechs Finalisten drei Preisträger gekürt. Die Gewinner sind Grünfuchs Logistik (Start-up), Kummen Kerzers (KMU) sowie Seifert Logistics (Großunternehmen). Die Verleihung fand am Vorabend der Messe Transport Logistic in München statt.

Grünfuchs macht die letzte Meile schlau

Das Göttinger Start-up Grünfuchs Logistik will die letzte Meile nachhaltig abwickeln. Dabei unterstützt Grünfuchs die lokalen Einzelhändler im Wettbewerb gegenüber großen E-Commerce-Plattformen. Mehr als 140 Händler sind bereits an die Plattform angeschlossen und wickeln dort ihre Paketlieferungen über das Netzwerk ab. Die klimaneutrale Zustellung erfolgt mittels elektrischer Lastenfahrrädern und einem intelligenten Routen-Management und digitalisierten sowie automatisierten Prozessen. Einen Erfolgsfaktor ist laut Jury der sogenannte Micro-Hub. Dabei handelt es sich um eine platzsparende, automatisierte Sortieranlage. Im nächsten Schritt will Grünfuchs Logistik das Konzept auf weitere deutsche Städte übertragen.

Krummen Kerzers auf elektrischer Weltrekord-Fahrt

Der Schweizer Logistikdienstleister Krummen Kerzers hat seinen Fokus auf den nationalen und internationalen temperaturgeführten Transport von Food- und Pharmaprodukten. Im Januar 2023 hat das Unternehmen einen Weltrekord für die längste kommerzielle Fahrt eines E-Lkw aufgestellt: Der Logistiker transportierte 20 Tonnen Bio-Orangen. Auf der Fahrt von Zürich nach Valencia und zurück sparte Krummern Kerzers auf der rund 3.000 Kilometer langen Strecke etwa 3 Tonnen CO2 im Vergleich zu einer Fahrt mit dem Diesel-Lkw ein. Wobei der Tour einiges an Planungsaufwand vorausging. In den kommenden Monaten wird Krummen Kerzers weitere E-Lkw der Marken Volvo, Scania und Designwerk in Betrieb nehmen, um bis Ende dieses Jahres 18 vollelektrische Zugmaschinen im Fuhrpark zu haben.

Seifert hat Ökologie. Ökonomie und Soziales im Blick

Die in Ulm beheimatete Seifert Logistics Group ist sozusagen ein Wiederholungstäter und nach 2013 nach nunmehr 10 Jahren zum zweiten Mal Preisträger des Eco Performance Awards. Die Jury überzeugte dabei die ganzheitlich angelegten Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Darin seien für die drei Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales in umfassenden Maßnahmenpaketen berücksichtigt. Das Ganze reicht vom nachhaltig ausgerichteten Bau der neuen Ulmer Zentrale über alternative Antriebe im Fuhrpark bis hin zu ergonomischen Arbeitsplätzen und der Zusammenarbeit mit Ernährungsberatern in der Kantine.

Der Eco Performance Award

Hinter dem Eco Performance Award steht das Institut für Supply-Chain-Management der Universität St. Gallen. Ihm zur Seite stehen die Partner BGL, Continental, Kravag, Schaeffler, Smartlane, Toll Collect und Transporeon. Gemeinsam honorieren sie herausragende Bemühungen für Nachhaltigkeit im Straßengüterverkehr und verhelfen den Lösungen damit zu mehr Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit.

Jetzt den Eco Performance Award 2024 vormerken

Das Bewerbungsfenster für den Eco Performance Award 2024 öffnet zum Herbst 2023. Ein unverbindliches Vormerken des Termins ist bereits möglich.