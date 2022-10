Energiekrise im H2-Projekt Hyundai kämpft mit Strompreisen

Der Einsatz der Hyundai-Lkw in der Schweiz geht auf eine Initiative der Privatwirtschaft zurück, und die wuppte immer alles allein, ohne Geld vom Staat. Auch in der momentan prekären Situation wird bei Hyundai Hydrogen Mobility, einer Partnerschaft zwischen der Schweizer H2 Energy und der Hyundai Motor Company, kein Ruf nach Fördermitteln laut. Dabei läuft wahrlich nicht alles rund.

Irrsinnige Strompreise

„Die grüne Elektrizität hat sich massiv verteuert“, erläutert Rolf Huber, Verwaltungsratspräsident bei H2 Energy, gegenüber der Fachzeitschrift trans aktuell. „Während die Preise für fossilen Diesel in der Schweiz um 30 bis 40 Prozent gestiegen sind, müssen wir 15- bis 20-fach höhere Stromkosten verkraften“, sagt er. In Schweizer Franken ausgedrückt, schnellte die Megawattstunde demnach von 35 Franken auf bis zu 600 Franken hoch. Eine politische Lösung, um die Diskrepanz zwischen Strompreis und fossilem Kraftstoff zu überwinden, gibt es bislang nicht. Die schwierige Lage war zunächst nur ansatzweise kommentiert worden.

Verzerrter Energiemarkt

Das Risiko für die Energiepreisentwicklung liegt nicht beim Hyundai-Konzern, der für Technologie und Volumen geradesteht; inzwischen ist die private Transportindustrie mit einem Härtefallzuschlag miteingesprungen. Das in der Schweiz praktizierte, nutzungsabhängige Leasing-Modell (Pay per use) für die H2-Fahrzeuge war so konzipiert, dass es kostenseitig möglichst nah an fossil angetriebenen Lkw sein konnte. Der verzerrte Energiemarkt gibt das aber nicht mehr her.

Verträge neu gestalten

Jetzt liegt das Leasing-Modell für Neufahrzeuge in der Schweiz erst einmal auf Eis. Bis die Verträge an die neue Lage angepasst seien, sagt Huber. Verkaufen lassen sich die Wasserstoff-Lkw in der Schweiz dem Manager zufolge nur schwer: „Bisher gab es niemanden, der ein Wasserstoff-Fahrzeug zu den Preisen, zu denen wir es in Deutschland anbieten, in der Schweiz kaufen wollte.“ Den Kunden seien aber Angebote gemacht worden und es fänden auch weiterhin Gespräche statt.

Neue Tankstellen ohne Subventionen

„Wir alle haben das Interesse, dass es weitergeht, wir alle haben das Interesse, dass es größer wird“, sagt Huber. Auch wenn das Geschäft jetzt härter werde, würden zwei weitere Tankstellen ohne staatliche Subventionen gebaut. Die momentane Situation sei nicht planbar gewesen, aber „wir lassen uns nicht entmutigen“, betont der Schweizer. Man versuche, die Situation möglichst optimal zu bewältigen. Nun gehen die Fahrzeuge jedoch erst einmal auf den deutschen Markt.

Deutschland subventioniert auch Grau

Einen offiziellen Preis für den Xcient Fuell Cell in der Schweiz hat Hyundai bislang nicht bekannt gegeben. In Deutschland müssen dem Vernehmen nach etwa 450.000 Euro für ein Fahrzeug hingelegt werden. Hier trägt aber der Staat 80 Prozent der Mehrkosten gegenüber einem Diesel-Lkw im Rahmen des Gesamtprogramms klimafreundliche Nutzfahrzeuge. Außerdem dürfen die Lkw auf deutschen Straßen auch mit grauem Wasserstoff fahren, für den der Strom also mit fossilen Energieträgern erzeugt wurde.

150 Wasserstoff-Lkw bis Ende 2023

Deutschland ist aufgrund der Zuschüsse verlockend. Die ersten 27 Xcient Fuel Cell-Lkw sollen bis Januar 2023 auf die Straße kommen, sagte Hyundai Schweiz-CEO Beat Hirschi. Ziehe man die Förderanträge in Betracht, die bei der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW AG) in Berlin eingereicht worden seien, könnten es bis Ende kommenden Jahres 150 Fahrzeuge sein.

Zielmarke: 1.600 Xcient Fuell Cell

In der Schweiz sind bislang 47 Lkw im Rahmen des beliebten Leasing-Modells unterwegs. Und nicht wenige stehen auf der Warteliste. Ursprünglich war geplant, dass Hyundai Motor in der Startphase „dem neuen Joint Venture zwischen 2019 und 2025 insgesamt 1.600 schwere Brennstoffzellen-Elektro-Nutzfahrzeuge liefern“ wird, hieß es im April 2019. Einen großen Teil davon wollte Hyundai Hydrogen Mobility über die Mitglieder des Fördervereins H2 Mobilität Schweiz einsetzen. Dafür bleibt noch etwas Zeit. Und der Enthousiasmus der Projektpartner ist weiterhin groß.

Zahlen und Fakten

Das Joint Venture zwischen der Hyundai Motor Company in Korea und dem Schweizer Unternehmen H2 Energy wurde im Juni 2019 gegründet

1.000 Trucks sollten bis 2023 auf Schweizer Straßen unterwegs sein, für 2025 waren 1.600 Lkw angesetzt

Inzwischen sind 47 Xcient Fuel Cell-Lkw im Rahmen eines Leasing-Programms unterwegs

Sie haben mehr als fünf Millionen Kilometer gefahren und mehr als 4.000 Tonnen CO2-Emissionen eingespart

Das Schweizer H2-Ökosystem funktioniert in der Zusammenarbeit privatwirtschaftlicher Unternehmen ohne Subventionen vom Staat

Dahinter stehen H2 Energy als System-Innovator, Hydrospider als Produzent und Verteiler von grünem Wasserstoff, Hyundai Hydrogen Mobility als Importeur und Betreiber der Lkw und der Förderverein H2 Mobilität Schweiz, in dem 21 namhafte Schweizer Unternehmen vereint sind

