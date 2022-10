Lila Logistik übernimmt Sigloch Geschäftsfeld erweitert für mehr Wachstum

Müller – Die lila Logistik hat die Sigloch-Gruppe übernommen. Der Kauf beinhaltet das Unternehmen Sigloch Distribution mit Sitz in Blaufelden und die von ihr genutzten Betriebsimmobilie samt Logistikanlage sowie Sigloch Distribution mit Sitz in Horšovský Týn (Tschechien), ebenfalls einschließlich der sortigen Betriebsimmobilie.

Millioneninvest für mehr Wachstum

Rund 43 Millionen Euro hat sich Müller – Die lila Logistik die Übernahme der Sigloch-Gruppe kosten lassen. Hinzu kommen laut Unternehmensangaben betriebliche Investitionen in Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen bei der Sigloch-Gruppe in Höhe von rund 7 Millionen Euro. Die Gesamtsumme von 50 Millionen Euro hat Müller – Die lila Logistik dabei über Bankdarlehen abgesichert. Die Millionen-Investition soll sich dennoch rechnen. Die Sigloch-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2021 mit rund 700 Mitarbeitern einen Umsatz von rund EUR 66 Millionen. Ein Wert der, so ist zu vermuten, sicherlich ausbaufähig ist.

Das steht auf der Haben-Seite

Auf der Haben-Seite stehen beiden akquirierten Logistik-Service-Center in Blaufelden mit 85.000 Quadratmetern und rund 30.000 Quadratmetern Erweiterungsmöglichkeiten der Logistikhallen sowie in Horšovský Týn eine Halle mit 17.000 Quadratmetern und rund 12.000 Quadratmetern an möglicher Erweiterung.

Damit rechnet die Lila Logistik für 2022

Die Vollkonsolidierung der Gesellschaften der Sigloch-Gruppe und der Betriebsimmobilie in die Konzernrechnungslegung der Müller – Die lila Logistik erfolgt rückwirkend zum 1. Juli 2022. Das Management erwartet für den Gesamt-Konzern einen Umsatz in Höhe von rund 198 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2022. Das Betriebsergebnis (Ebit) veranschlagt die Unternehmensführung zwischen 3,5 und 4,5 Millionen Euro – vorbehaltlich weiterer Ergebnisbelastungen „aus einem Projektanlauf“, der aber von Müller – Die lila Logistik nicht weiter spezifizert wird.

Das macht die Sigloch-Gruppe

Die Sigloch-Gruppe gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Logistikdienstleistern in der Buch- und Medienbranche in Deutschland. Weitere Schwerpunkte hat das Unternehmen in den Bereichen E-Commerce und Industrie in Deutschland und Tschechien. Dabei bietet die Sigloch-Gruppe alles rund ums Auftragsmanagement, Lagerung, Pick & Pack bis hin zur Retourenlogistik an.