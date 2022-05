Zuwachs für Stückgut-Netz in Dortmund LTN kommt zu Online Systemlogistik

In der Nacht vom 1. auf 2. Juni 2022 fährt das Transportunternehmen LTN aus Dortmund erstmals das Zentralhub in Schlitz der Stückgut-Kooperation Online Systemlogistik (OSL) an. Der Dienstleister ist künftig für die Verteilung in der Region nördlich von Dortmund und die Hubverkehre von OSL zuständig. LTN greift dabei auf eine Flotte von mehr als 100 Fahrzeugen zurück. An neun Standorten in Nordrhein-Westfalen beschäftigt das Unternehmen mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Spedition Kockel aus Soest scheidet aus

Mit dem Eintritt des neuen Systempartners scheidet die Spedition Kockel mit Sitz in Soest aus dem Stückgutnetz aus. Der Logistik-Dienstleister unterstützte OSL bislang bei Verteilung und Beschaffung, speiste aber selbst keine Ladung in das Netzwerk ein. „Unserem Ziel, nur noch Systempartner im Netz zu haben, sind wir nun wieder einen Schritt nähergekommen“, erklärt Verena Käuper, Prokuristin bei Online Systemlogistik. „Sobald ausschließlich Systempartner im Netz sind, haben alle Beteiligten die gleichen Rechte und Pflichten, aufwendige Sonderregelungen für Nicht-Partner entfallen“, erläutert sie die Zielsetzung.

Wichtige Weichenstellung für NRW

Für Online Systemlogistik ist der Eintritt von LTN als Systempartner einie wichtige Weichenstellung. Denn laut dem Kompetenznetz Logistik NRW bleibt das Sendungsaufkommen in Nordrhein-Westfalen trotz der allgemein angespannten Wirtschaftslage stabil. Die vom Kompetenznetz befragten Logistikunternehmen gehen sogar davon aus, dass die Auslastungsrate im bevölkerungsreichsten Bundesland weiter steigt. Etwa 18 der 50 größten deutschen Handelsfirmen haben dort ihren Sitz. Im Ballungsgebiet Nordrhein-Westfalen sind 17 von insgesamt 91 Systempartnern für OSL im Einsatz.

