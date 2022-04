Bottrop ist der Standort des neuen West-Hubs der Stückgutkooperation Online Systemlogistik (OSL), das im Sommer in Betrieb gehen soll. Durch die Nutzung der Anlage des Systempartners Rottbeck stehen nach Angaben des Netzwerks 30 Prozent mehr Umschlagfläche zur Verfügung. Damit soll das neue West-Hub vor allem das Zentral-Hub in Schlitz entlasten.

Bereit für Sendungsvolumen in Rhein-Ruhr-Region

„Mit dem West-Hub tragen wir sowohl dem Wachstum durch neue Partner als auch dem hohen Sendungsaufkommen in der Metropolregion Rhein-Ruhr Rechnung“, sagt Prokurist Mike Wüllner. „Unsere Depots in den Niederlanden und Belgien werden wir ebenfalls anbinden. Strategisch planen wir zudem tägliche Abfahrten zum Hub unserer französischen Partner-Kooperation Astre Palet System südlich von Paris.“

„Für Systempartner aus der Region bietet das neue Hub die Möglichkeit, mit dem Umschlag in Bottrop Kilometer zu sparen und die Hauptlaufbelastung ökologisch und ökonomisch zu optimieren“, sagt Geschäftsführerin Petra Welling. Mehr als 30 der insgesamt 89 Logistikunternehmen im OSL-Stückgutnetz profitieren demnach unmittelbar von der Erweiterung.

Zentral-Hub in Schlitz an Kapazitätsgrenze

Die Stückgutkooperation hat nach eigenen Angaben Anfang 2022 acht neue Partner aufgenommen. Der zentrale Warenumschlag in Schlitz mit 221 Toren und 15.500 Quadratmetern Fläche stoße daher in Spitzenzeiten an seine Kapazitätsgrenzen - an dem neuen Standort in Bottrop stehen zusätzlich 52 Tore und 6.000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Neben den zwei Logistikanlagen im Zentral-Hub in Schlitz bei Fulda verfügt OSL noch über ein Nord-Hub in Porta Westfalica beim Partner Meyer-Jumbo sowie ein Süd-Hub in Nördlingen beim Partner Döderlein.